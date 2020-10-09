夾娃娃騙很大！店員豪語：一定夾得到...警察到場結局超尷尬

▲夾娃娃機。（示意圖／記者莊智勝攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

夾娃娃機近年蔚為風潮，在台灣、日本街頭都可以看見夾娃娃機店展店速度飛躍性上漲，不少人看準商機投入其中。日本一位網友8日在Twitter上發文指出，在秋葉原一處遊樂中心玩夾娃娃機，卻一直夾不中，於是請警察到場看店員夾了300次，卻還是沒能將娃娃順利夾出來。

日本一位喜愛夾娃娃的網友オガトゥーン表示，自己不斷嘗試卻怎麼都夾不中，詢問店員後卻得到一定夾得中的回覆，於是就請警察來看店員示範，試了300次卻怎麼也夾不中，現場氣氛瞬間凍結。

▲警察到場看店員夾了300次，還是沒有順利出貨。（圖／翻攝自Twitter／オガトゥーン）

據悉，相比於台灣，日本的夾娃娃機台玩法更加多元，機台內的商品種類也相當多樣，從基本的娃娃公仔到日常生活用品，甚至是情趣用品都可以看見，還有商家為趕上全球化的潮流，推出線上夾娃娃機服務，只要可以連上網路，就可以遠端操控娃娃機台，順利將商品夾出後，店家會將商品寄到用戶指定的地址。

其實這起事件並非首例，因為娃娃機台的商機過於龐大，一些機台並沒有所謂的「保夾機制」，就曾有不肖業者將機台設定為不論投入多少錢，都不能將商品夾出，從中謀取暴利，警方知情後，最終將這些業者以詐欺罪嫌逮捕。

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