小六生喊「我的偶像是...」　老師一聽氣瘋！直接把他轟出課堂

▲川普7日重新回到白宮總統辦公室。（圖／路透）

記者曾羿翔／綜合報導



美國總統大選將至，華盛頓州一名小學6年級的男學生在課堂群組表示「自己的偶像是川普」，沒想到老師對此大發飆，直接把他踢出群組並把全部發言都刪光光，還在全班面前羞辱他，消息曝光引起風波。據了解，該男學生當初說，他很欣賞川普，因為川普讓美國再次變得更強，是美國有史以來最好的總統。

綜合外媒報導，男學生還寫道，「川普打造了隔離牆，恐怖份子無法進美國，他是世界上最棒的人，我佩服他。會發生此事是因為班級老師斯坦頓（Brendan Stanton）日前在教學平台上要求學生寫下自己的偶像，沒想到其中一名學生坦白「川普是偶像」而讓老師暴走。

▲說出偶像是川普，小六生遭到老師羞辱。（圖／取自免費圖庫pakutaso，為示意圖。）



報導也指出，老師斯坦頓後來對全班同學表示，剛那位同學分享的例子是不適當的，那個人（指川普）在人與人之間，造成很大的分裂與仇恨，特別是傳達仇恨，「我認為這不是合適的榜樣」。

事發的「富蘭克林皮爾斯」校區還對此發布聲明，他們沒有要讓老師先放假休息，目前正在與男學生的家人溝通當中。男學生的的媽媽庫桑德對此表示，無論支持哪個政黨，都要尊重總統的職位。

據了解，媽媽庫桑德（Elsy Kusander）走進兒子房間時，正巧聽到斯坦頓在批評川普，接著馬上用手機進行錄音，她相當驚訝身為老師，怎可以因為不喜歡兒子的偶像，就直接當眾羞辱。