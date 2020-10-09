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「不是第一次了」連任會向中國加徵關稅　川普：疫情都是他們害的

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▲▼美中貿易,中美貿易。（圖／路透）

▲美中貿易戰自2018年開打。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統出川普在1日確診新冠肺炎，住院3天後就返回白宮，預計10日重返公開活動。他在8日接受《福斯財經》電訪時就新冠肺炎議題，再度把炮口對向中國，認為中國應向此次疫情帶來的影響負責，自己早已厭倦中國，若在11月的大選中能夠再次連任，將再次向中國加徵關稅。

根據《福斯財經》報導，川普表示，中國對於美中貿易間的處理態度相當強硬，試圖施壓讓美國採購中國的玉米、大豆、牛肉等，「但我不接受施壓，我說，那就不要購買」。

川普指出，在經過努力之下，美中成功在年初達成第一階段貿易協議，而美國農業部也批准了向美國農民提供280億美元（約台幣8010億元）的補助計畫，以消除中國在美中貿易間帶來的負面影響，進而讓雙方在2周前創下有史以來最大宗的玉米和大豆訂單，「與中國相比，美國顯然做比較好」。

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

最後，川普也表示，中國政府顯然想要取悅他，因為他們知道，「當我談到他們時將會一觸即發，我討厭中國政府，我們現在擁有的所有，那些得到的新冠病毒、中國病毒都是因為他們，這已經不是第一次了。」

據市場研究股份公司易普索調查，從訪問6日至8日訪問1,331名美國成年人的結果顯示，高達59％美國成年人不認同川普防疫，僅37％支持，此數字不只是3月2日以來的新低，也打破紀錄。此外，在9月30日至10月1日的民調中，川普防疫淨支持率為-11％，如今卻來到-22％，顯示其支持率在過去10天呈現穩定下降趨勢。

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