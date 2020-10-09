俄「邀雙方會談」化解邊境衝突　亞塞拜然、亞美尼亞點頭出席

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社莫斯科9日綜合外電報導

高加索地區亞塞拜然與亞美尼亞爆發軍事衝突，俄羅斯新聞社報導，俄國外交部發言人沙卡洛娃表示，兩國已證實，雙方外交部長將來莫斯科談判。

納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地區爆發軍事衝突，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）呼籲雙方停火，克里姆林宮邀集亞塞拜然外長拜拉莫夫（Jeyhun Bayramov）與亞美尼亞外長姆納察卡尼揚（Zohrab Mnatsakanyan）到莫斯科會商。

沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，「亞塞拜然與亞美尼亞當局都證實，將出席在莫斯科舉行的會談，目前正積極籌備中。」

納卡區軍方表示，當地軍隊在衝突中陣亡的官兵又增加26人，使9月27日開戰至今的陣亡總人數達到376名。

▲亞塞拜然與亞美尼亞發生邊境衝突。（圖／路透）



克里姆林宮宣布會談，是國際設法調停之下的第一個結果。

亞塞拜然與鄰國亞美尼亞曾於1990年代爆發戰爭，造成大約3萬人喪命，期間亞塞拜然西南部的納卡區被亞美尼亞族分離主義者掌控，往後兩國間的緊張關係持續至今。

亞美尼亞和亞塞拜然為了納卡區爆發的戰事，可能會遭俄羅斯與土耳其等強權國家介入。

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