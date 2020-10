快訊／諾貝爾和平獎出爐！世界糧食計劃署榮摘桂冠

▲諾貝爾和平獎得主為世界糧食計畫署。(圖/翻攝Twitter@NobelPrize)

記者羅翊宬/綜合報導

2020年諾貝爾和平獎線上頒獎典禮於台灣時間9日晚間5時正式登場,評委會宣布,今年諾貝爾和平獎由世界糧食計劃署 (World Food Programme)獲得,預計將得總額高達1000萬瑞典克朗(約新台幣3240萬元)的獎金。

委員會表示,世界糧食計劃署展現了諾貝爾所強調的國際社會間的博愛精神,身為聯合國內的最大機構,其旨在推廣和平。

委員會分析,根據統計,2019年有高達1.35億人處於饑荒,世界糧食計劃署幫助全球貧困地區對抗饑餓、改善生活條件,在充滿戰火與各種衝突的地區爭取和平,避免饑餓在戰火下淪為威脅,此巨大貢獻足以獲得殊榮。

隨著今年和平獎獎落世界糧食計劃署,委員會期盼全球各國能將焦點聚集在遭受、或正面臨饑荒的數百萬人身上,「今年全球爆發新冠肺炎(COVID-19)後,饑荒的受害者人數與日俱增,在葉門、剛果民主共和國、奈及利亞、南蘇丹、布吉納法索等國,血腥暴力衝突與病毒流行互相結合,導致處於饑餓邊緣的人數不斷增加。在新冠肺炎疫苗正式研發上路前,對抗饑荒的食物才是防止混亂、維繫和平的最佳疫苗。」

世界糧食計劃署(World Food Programme)成立於1961年,總部設於義大利羅馬,為全世界最大的人道救援組織,在全球擁有超過80個國家辦公處,成立目標為幫助無法生產與獲得糧食的人和家庭。

