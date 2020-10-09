WTO選秘書長！日本政府表態「反對」南韓俞明希　狠批：級數太低

▲南韓籍俞明希與奈及利亞籍伊衛拉將角逐世貿組織新任秘書長一職。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

世界貿易組織（WTO）新任秘書長遴選已進入最後一輪，屆時將由南韓產業通商資源部通商交涉本部長俞明希（유명희）對上奈及利亞財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala），無論結果如何，都將選上成立25年以來的首位女性秘書長。

然而，日本政府內部對此保持高度警戒，似乎無法輕易接這「預期以外」的結果，預估將會支持奈及利亞籍的伊衛拉。日本媒體也表示，根據過往世貿組織秘書長皆出身自政府內閣的慣例，俞明希的經歷不太亮眼、級數過低。

《產經新聞》分析，由於歷屆世貿組織秘書長皆無女性或是非裔出身，因此（政府）原本預估最後一輪是由奈及利亞籍、肯亞籍人選展開對決，此次俞明希能夠出線，非常出乎意料，日本政府內部對此已開始產生警戒，「俞明希先前曾表示，在美中兩國矛盾激化時，南韓可扮演中立角色，此戰略獲得歐盟不少支持。」

《日本經濟新聞》指出，日本政府2019年7月曾對南韓加強限制出口3種化學原料，衝擊南韓高科技產業，當時俞明希作為南韓通商交涉本部長，曾強烈抨擊日本，並主導在世貿組織對於日本的訴訟，因此若俞明希想在新任秘書長競選獲得日本政府表態支持，恐怕相當困難。

《每日新聞》則在報導中剖析，奈及利亞籍的伊衛拉曾擔任過該國的財政部長、外交部長，且曾在世界銀行擔任常務副總裁，較熟稔如何抓取國際間的平衡關係；相較於伊衛拉，來自南韓的俞明希雖有實務上的經驗，然而其出身自官僚，有違過去秘書長由政府內閣官員的慣例，以國際組織的首長而言，俞的級數太低。

《每日新聞》表示，「就算俞明希成功選上世貿組織秘書長，也無法插手每一件事務，然而日本內部可能已開始傳出擔憂的聲浪，此日本政府對此保持高度警戒。」

據悉，第三輪也是最終輪的遴選，將於本月底開始至11月6日，之後WTO將會於11月7日宣布最終獲選決定。

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