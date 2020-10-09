外太空充滿「廢棄物」　火箭發射路徑難找…未來恐無安全軌道可用

▲外太空已佈滿垃圾，使發射新衛星路徑更加困難。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

美國航空火箭實驗室（Rocket Lab）首席執行官彼得．貝克（Peter Beck）近日表示，地球周圍的廢氣物激增，已開始影響火箭發射，而該公司已經開始體驗到外太空擁擠的影響。

根據《CNN》報導，上周貝克於受訪時表示，目前太空中的廢棄物數量正快速增長，而這些廢棄物對發射工作帶來巨大影響，使得在尋找火箭發射新衛星的清晰路徑上，變得更加困難。

對此，貝克認為，美國太空服務公司（SpaceX）所作的星鏈計畫（Starlink）影響最深。SpaceX為了要建立低軌道衛星，目前已發射700多個衛星，是目前最大的衛星星座，而該公司計畫將衛星數量擴大至1.2萬至4萬個，這是自1950年以來，人類發射衛星總數的5倍。

據了解，美國太空總署科學家唐納德．凱斯勒（Donald Kessler）於1978年提出「凱斯勒現象」。他曾警告說，外太空可能發生災難性的連鎖效應，認為外太空的空間總有一天會變得擁擠，被活躍的衛星和過去太空的汙染，使得未來在太空運作上變得更加困難。

貝克表示，總體上他並不反對SpaceX的計畫和龐大的衛星，並指出一旦Starlink投入營運後，就能為地球上的生活帶來巨大利益。但他也擔心，問題在不久後會持續惡化，最終這些垃圾將覆蓋整個軌道，讓衛星無安全軌道可用因而無法繼續進行。