日副財相：中國打壓香港　有助於日本躍升「國際金融中心」

▲日本副財務大臣認為，日本應該抓緊機會，躍升國際金融中心。（圖／記者李毓康攝）

記者吳美依／編譯

日本副財務大臣中西健治（Kenji Nakanishi）表示，中國打壓香港，加上新加坡對於海外移工的新限制，都有助於日本躍升國際金融中心。甫上任的他表示，在新冠肺炎疫情的時代，企業必須開展多元化業務，協助替國家創造機會之窗，推動成為國際金融中心的目標。

《彭博社》報導，日本稅率較高，工作環境基本上不使用英語，與中國相比經濟發展較緩慢，上述種種原因都使得銀行與投資基金不太願意進駐，設立大型辦公室。

首相菅義偉上任後提出改革議程，其中包括增加日本對於海外金融家的吸引力。他本周表示，想要要求更多商業服務使用英語，並加速努力削減部分稅收，以達成此目的。

中西健治7日受訪時說，日本與其他維護社會安全費用較低的地方相比，稅收水平不可能完全相同，「但我們經常聽說，即使是小小的改變也會帶來差異，而政府需要傳遞一些更明確的訊息」。

東京證券交易所上周因系統故障，暫停交易一天，被認為重挫東京做為金融中心的信譽。中西健治談到此事時指出，國際社會對此並未感到震驚，是一個令人擔憂的跡象，因為這代表外界對於在日本投資、創業興致缺缺。

日本金融廳上月提議，議員們應考慮免除部分繁重的遺產稅、允許私人持股企業提高高階主管獎金，後者既可有效降低企業稅，也可以鼓勵更高的薪資。中西健治表示，減稅與其他法規的調整，關乎日本是否能夠帶回商機，提高國家生產力。

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