快訊／北韓勞動黨75周年黨慶...金正恩將「站出來」發表談話！

▲金正恩將會登上閱兵儀式講台發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）勞動黨成立75周年紀念將於明（10）日盛大舉行，除了有可能在閱兵儀式上公開新型洲際彈道飛彈（ICBM），最高領導人金正恩將親自參與、主持閱兵典禮，並親自發表演說，而其一舉一動將由北韓官媒《朝鮮中央電視台》全程直播。

而回顧今年4月下旬、5月初金正恩不斷被外界謠傳接受心臟手術病危、甚至死亡，預估此次若官媒直播演說過程，將獲得國際矚目。

根據《韓聯社》報導，南韓政府掌握到的最新情報顯示，《朝鮮中央電視台》有意計畫全程直播黨慶閱兵儀式，以及金正恩登台演說。

▲北韓領導人金正恩出席2017年4月太陽節閱兵儀式，並發表談話，官媒全程直播。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，南韓當局預估，金正恩10日不排除會親自主持閱兵儀式，並對軍方與群眾進行公開演說，近期北韓與美國關係持續陷入膠著，加上美國總統大選將於11月舉行，預估此次的閱兵典禮與金正恩演說，將成為北韓對全球展現國威的絕好機會。

回顧北韓最近一次全程直播閱兵大典，已經是3年前的太陽節（金日成誕辰）。2017年4月，金正恩不僅全程參與太陽節閱兵，還公開了新型洲際彈道飛彈等戰略武器，時任勞動黨中央委員會副委員長的崔龍海（최룡해）也發表了祝賀演說。

然而到了2018年，隨著南北韓展開對話、雙方關係回溫，加上美朝關係也發生轉變，北韓遂於當年2月的建軍70周年紀念、以及9月建政70周年紀念的閱兵儀式取消直播，改以預錄影像延後報導。

▲北韓曾在2017年太陽節閱兵儀式上公開新型洲際彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

南韓當局預估，北韓在明（10）日的勞動黨慶75周年閱兵儀式上，將有可能公開新型洲際彈道飛彈，不排除體積將比以往的「火星15型」更為巨大，射程也將更遠。且南韓軍方觀測到，此次用於運輸飛彈的移動式發射台車輛，其車輪比以往還更多，這顯示出此次公開飛彈的射程將會更遠。

不過南韓軍方也表示，北韓當局在黨慶當天試射新型洲際彈道飛彈、潛射飛彈的機率不太高。

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