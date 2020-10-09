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康軒吹哨者疑遭霸凌「被離職」 　侯友宜霸氣回應：一定重罰！

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▲▼新北市長侯友宜6日受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對康軒疑以霸凌方式逼吹哨者離職，新北市長侯友宜9日表示，若霸凌屬實，勞方可以請資方付資遣費，若不付一定開罰，且採取嚴厲作為。此外，勞工局預計下周一召開協調會，找勞資雙方協商釐清來龍去脈。

康軒文教董事長李萬吉上月自大陸返國後，於居家檢疫期間，被查獲多次隱瞞外出，遭衛生局開罰100萬元。集團一名女主管被懷疑是吹哨者，事後疑遭同事霸凌，在壓力下自請離職。侯友宜今受訪表示，「一定確保勞工權益」，目前勞工局已介入調查。

侯友宜說，若霸凌屬實，勞方可以請資方付資遣費，若不付一定開罰，且採取作為。勞工局預計下周一將召開協調會，找勞資雙方進行協商。

新北市政府勞工局日前由勞動檢查處專門委員張享琦帶隊，前往康軒總公司進行勞動檢查。勞檢結果發現，爭議的業績獎金7.4萬元遲未發放、涉及工資未全額給付部分，資方表示已於9月底匯出5.9萬元，尚有1.5萬元保留款，將留待後續的調解會協商處理，吹哨者的資遣費則雙方說法差異大，將召開調解會議釐清爭議。

至於終止契約爭議，資方主張勞工填完交接清冊及繳回識別證後，就再也沒進辦公室，應屬自願離職，而勞工認為被逼迫離職。因全案僅有1個交接清冊的書證，無法證明是自願離職或非自願離職，陷入各執一詞，雙方應於調解會一併協商取得共識。倘若調解不成立，必須循司法途徑解決，勞工權益基金設有涉訟權益補助，勞工局亦將全力協助勞工申請涉訟補助，捍衛勞工權益。

整起事件源自康軒內部員工家屬向媒體舉發董事長未依規定居家檢疫，事後即逼迫特定勞工離職。經瞭解，勞方已於9月25日寄出存證信函與雇主終止勞動契約，並請求該公司給付業績獎金、資遣費及開立非自願離職證明書。

勞工局已排定勞資爭議調解會議，將於10月12日下午2時舉行，將指派專業調解人召開調解會議，努力尋求勞資和解方案，勞工局並希望透由勞檢行動釐清相關爭議事項。

勞工局表示，如果勞資雙方對於終止勞動契約事由各執一詞，最終導致調解不成立，對於勞工所受權益方面的損害，可循司法途徑解決。勞工局的勞工權益基金，設有涉訟權益補助項目，勞工局亦將協助勞工申請訴訟所需的裁判費及律師費用補助。

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