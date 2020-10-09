▲▼台中市副市長陳子敬（左2）主持「2020台中國際動漫博覽會」開幕。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

第四屆｢2020台中國際動漫博覽會」9日在文化部文化資產園區登場，現場除了有中信兄弟的PS女孩的動感熱舞之外，台中科技大學動漫社團的學生也盛裝出動，各種COSPALY動漫角色一一上台，宛如一場大型的動漫嘉年華，讓現場宅男驚喜不斷。

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▲▼「2020台中國際動漫博覽會」起跑，PS女孩、動漫人物驚豔登場。

副市長陳子敬表示，動畫是年輕人新興產業，市長盧秀燕不論在硬體建設或軟體文化推廣一直不遺餘力，有別於以往，今年特別規劃情境式互動展區，將小朋友最愛的戰鬥陀螺大賽移到展場，並與學校社團合作，無論是開幕的Coser或展覽現場的作品，「希望給熱愛動漫的年輕學子一個展現舞台！」

新聞局長黃國瑋指出，今年主題「Hito Taichung！畫自己的主場」原訂搭配東京奧運為我國選手加油，儘管賽事受新冠肺炎疫情影響而延期，仍盼為辛苦等待準備的選手們打氣；此外，市府今年結合運動、熱血元素作為策展主軸，除了漫畫創作展，還有棒球揮棒、九宮格及籃球等動態體驗，以及小朋友熱愛的戰鬥陀螺擂台戰，盼讓親子、年輕學子玩得盡興。

策展人周育潤表示，今年動態運動體驗特別融入台中知名景點與文化，民眾在闖關過程中，除可了解各項運動的規則與精神，也能對台中這塊土地有更深認識，更盼藉此激起對漫畫的熱情，支持台灣動漫產業，一起打造台中成為動漫之都。

台中市漫畫從業人員職業工會理事長洪育府特別創作2個動漫角色，棒球少女「慧心」及籃球少女「思蓮」，為今年國際動漫博覽會代言，希望透過動漫宣導，讓大家更熟悉運動內容與規則，進而喜歡這些運動，甚至未來成為漫畫創作者。

新聞局指出，10月10日｢動漫音樂會」將邀請萌萌偶像代表｢KIRABASE」以及來自各行各業上班「宅」組成的ACG樂團｢無碼寶貝」現場熱力開唱；11日更將備受小朋友喜愛的｢戰鬥陀螺」比賽帶到現場，讓小朋友們也能成為優秀｢陀螺手」；此外，今年也安排「動漫跨界合作工作坊」Cosplay大師班等課程，學員作品將在24日展出，國內知名Coser席珍、司馬懿、紅月司及唐維駿將出席講評。

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