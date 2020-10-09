白宮狂噴「紅色病毒雲」！時代雜誌最新封面　黑暗內部亮詭譎黃光

▲ 最新一期的時代雜誌於10月19日出刊 。（圖／翻攝自推特／Time）

記者詹雅婷／綜合報導

美國政府官方流出的文件顯示，白宮現已有至少34人感染新冠肺炎，就連三軍統帥川普也於本月1日確診。外界如今持續關注確診者是否持續上升，根據最新19日出刊的《時代》（Time）雜誌封面，白宮4座煙囪共同噴發紅色病毒，甚至厚到掩蓋部分雜誌名稱字樣，看起來相當諷刺。

綜合時代雜誌、哈芬登郵報報導，川普政府核心圈多名幕僚染疫，白宮儼然成為新一波病毒爆發中心點，而最新一期的《時代》雜誌以此為主題，但並沒有用文字來形容，反而「白宮噴出紅色病毒」來做為主視覺，且大量病毒雲相當厚，覆蓋部分雜誌名字樣，只有一處窗戶亮起黃色燈光。

▲川普確診出院後返回白宮，拿下口罩。（圖／路透）

時代雜誌把川普形容成一位癡迷於力量及權勢的總統，無法忍受被外界視為一名虛弱老人，在過去數周這段時間，霸凌國會、政治對手、民主體制，甚至嘲弄醫療防疫措施，認定病毒不會影響他，「他會犧牲身邊的人、國家、甚至自己的健康，就為了不讓自己顯得軟弱。」

時代雜誌提到，對川普來說，科學只是另個帶有偏見的國家謊言，「他本可以做擔起責任的事，但他的意識形態是強大的，但有天當我們回首，會發現這是他最大的弱點。」

聯邦緊急事務管理署（FEMA）一份日期標示為7日的內部文件顯示，白宮內部目前有34名工作人員和其他接觸者遭到感染，與先前媒體報導的24人有大幅增加的趨勢，而且尚不清楚「其他接觸者」的詳細人數與身分。

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