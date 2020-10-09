甜美空姐「下體藏1包」狂運2100萬海洛因！　背後竟藏鼻酸故事

▲馬來西亞空服員柴莉（Zailee Hana Binti Zainal）把海洛因走私到澳洲。（圖／當事人臉書、Australian Border Force）

記者吳美依／綜合外電報導

來自馬來西亞的空服員柴莉（Zailee Hana Binti Zainal）趁著工作之便，竟把一包包毒品藏在內衣褲中，陸續將價值高達75萬美元（大約新台幣2146萬元）的海洛因走私到澳洲。她被捕後表示，是為了籌錢支付重病女兒的醫藥費，才會鋌而走險。法官也因此深受感動，決定從輕量刑。

綜合《世紀報》、《太陽報》報導，40歲的柴莉2018年10月至2019年1月一共走私8包海洛因，每包重量大約1公斤，每次工作完成後，即獲得大約1700美元（大約新台幣4.8萬元）的酬勞。她去年1月在墨爾本機場被邊境官員抽中隨機檢查，犯行立刻曝光。

根據法庭文件，柴莉育有3名子女，9歲的小女兒米亞（Mia）罹患先天性疾病，一直活在「慢性痛苦與不適」中，多年來的手術、醫療費用累積成一筆金額龐大的帳單。她在馬印航空（Malindo Air）工作時，人資單位曾經協助舉辦募款活動，但一名「朋友」得知消息以後，就找上門來提供走私工作。

▲柴莉把海洛因藏在內衣褲中走私到澳洲墨爾本。（圖／Australian Border Force）

柴莉花費3個月，學習如何在雙腿間夾著一顆枕頭自然行走，之後就開始順利地夾帶毒品搭機。她被捕後承認，「我當時非常脆弱，願意做任何事情支付米亞的手術與醫療費。我對此深感羞愧與抱歉。我會為我的行為負起全部責任」。

澳洲檢調單位抓到柴莉後，也循線逮捕販毒集團在墨爾本的負責人，也就是49歲美甲師的蜜雪兒（Michelle Ngoc Tran）。他們發現，該犯罪組織習慣透過馬來西亞航空（Malaysia Airlines）與馬印航空的空服員走私毒品。

法官卡希爾（Michael Cahill）指出，柴莉運入澳洲的毒品數量非常可觀，簡直可以視為販毒集團的關鍵成員。但是，他考量到被告深感後悔、沒有前科以及「令人信服」的個人情況，8日宣布判處9年半的有期徒刑，4年9個月不得假釋。據悉，走私毒品在澳洲最重原本可能判處終身監禁。

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