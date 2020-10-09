美應租借F-35戰機給台灣！在美訓練待命　遇緊急狀況可即刻轉移

▲美軍F-35B戰機。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

共機9日再度飛入我西南空域，面對中國政府軍事施壓台灣頻率越來越高，美國前國防部副次長布萊恩（Stephen Bryen）指出，台灣需要美國更大的實質承諾，其中包括提供台灣F-35匿蹤戰鬥機隊，透過在美訓練台灣飛行員，讓戰機在美待命，一但面臨緊急狀況，就能立刻轉移至台灣。

布萊恩在《新聞週刊》刊登一文指出，美國限制出售該類型戰機，一方面擔憂台灣空軍飛行能力，另個背後原因則是北京政府的反應。

面對前者，布萊恩坦言，台灣空軍飛行能力是能解決的問題，透過在美訓練台灣飛行員，讓戰機在美待命，一旦面臨緊急狀況，就能立刻轉移至台灣；至於後者，他說，中方反應是個可克服的問題，「我建議美國政府部屬一支F-35後備部隊，可隸屬於台灣或是租借給台灣，該部隊能針對來自北京政府的任何報復行動做出反應。

報導指出，因為台灣現階段並沒有匿蹤戰機，多達140架老式F-16戰機正在升級中，儘管未來會有66架F-16V（毒蛇）戰機，但雷達特徵更小，且必須等到2026年才可交付；換句話說，台灣未來5年這段時間，不得不仰賴老式戰機。依照計畫時間表，台灣2020年底就會有50架升級過後的F-16戰機，但目前升級進度出現些微延宕。

布萊恩也提到，台灣多數機場均處於容易受到中國飛彈襲擊的狀態，因此需要一種能在公路或臨時機場執行短程起飛能力的戰機，而身為全球首架超音速短場起降的匿蹤戰機F-35B，相當適合台灣，作戰範圍也足以保護台灣整個島嶼。

美國海軍陸戰隊在日本岩國市部署F-35B戰機，並制定範圍涵蓋沖繩的跳島戰略，一旦衝突發生，與台灣的共通性將顯得至關重要，在美訓練台灣F-35B飛行員也能培養出一批高階飛官，但在美國打造專屬於台灣F-35機隊的政治決定，將考驗台美雙方，「不過這樣的計畫將會有助穩定東亞安全。」

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