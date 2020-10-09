密西根州長險遭綁架　怒點名川普：言論啟發極端主義者

▲ 美國密西根州長惠特梅爾。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社底特律8日綜合外電報導

美國警方攔阻一起意圖明顯為綁架密西根州長惠特梅爾的密謀，消息傳出數小時後，惠特梅爾在演說中指稱，總統川普的言論對極端主義分子來說，已構成一種「號召」。

民主黨籍的惠特梅爾（Gretchen Whitmer）今天表示，在過去7個月2019冠狀病毒疾病（COVID-19）流行期間，川普這位共和黨籍總統一直「否認科學、忽視自己的健康專家、煽動不信任感、激發憤怒，並慰問那些散布恐懼仇恨和分裂的人」。

她特別提到川普上週競選辯論時的言論；當時川普未譴責白人至上主義組織，反而要一個極右派極端主義者團體「退後並做好準備」。

惠特梅爾說：「仇恨團體聽見總統的言論並非指責，而是一種號召。」

她還說：「當我們的領袖談話時，字字都很重要，具有份量。當我們的領袖和國內恐怖分子見面、鼓勵他們或與他們交好，就是把他們的行為正當化，與他們串通一氣。當他們激發並提出仇恨言論，他們就有同謀關係。」

檢方今天表示，在這起涉嫌綁架惠特梅爾並襲擊州議會大樓的陰謀中，共逮捕13人，包括與民兵組織「金剛狼守護者」（Wolverine Watchmen）有關聯的7名男子。

根據聯邦調查局（FBI）書面陳述，這個組織策劃在11月3日美國總統大選前綁架惠特梅爾。

刑事控告書並未提到被捕的嫌疑人是受川普啟發，當局也未公開說明這些人密謀犯罪是否出於對惠特梅爾下達防疫封鎖令的憤怒。惠特梅爾為了減緩疫情蔓延而實施防疫令，企業和個人都遭嚴格限制。

惠特梅爾對疫情的因應措施一直受到保守派批評，共和黨占多數的密西根州議會今年5月對惠特梅爾提告，企圖讓她的居家令和其他措施失效。

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）也引述川普今年稍早的「解放密西根（LIBERATE MICHIGAN）」推文，試圖將這次密謀犯罪與川普連上關係。

發生這起密謀事件的時間點，距離總統大選只剩不到一個月。密西根州是這次選舉主要戰區之一，最近民調顯示，拜登在此暫居領先態勢。