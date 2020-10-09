上一次是911恐攻！北韓致函慰問美國　他曝「好事近了」

▲北韓領導人金正恩（左）與美國總統川普（右）。（圖／朝中社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普夫婦本月1日確診新冠肺炎，北韓領導人金正恩2日便發函慰問，期盼2人早日康復。對此，美國高階外交官8日表示，這是北韓領導人相隔19年再度發出類似信函，是繼美國911攻擊事件後的新動作，意味著未來發展前景看好。

金正恩2日致函川普表達慰問之意，消息也登上北韓官媒朝中社報導；仔細觀察，信函發出的日期，正是川普確診新冠肺炎的隔日。

美國高階外交官納珀（Marc Knapper）在研討會上表示，這封信是平壤政府19年來再度發出的慰問信，上一次發出信函是針對美國911恐怖攻擊事件，「我認為，金正恩正在關注並釋出對我們國家領袖的關切，這應該是個好跡象。」

在美國與北韓無核化談判陷入僵局之際，納珀也坦言，美國將繼續施壓平壤政府，直到實現新加坡峰會所達成的無核化協議為止，「我們對談話保持開放態度，對外交解決途徑保持開放態度。」

另據美國前國安委員會亞洲事務主任車維德（Victor Cha）的說法，川普若成功連任，將會立即與北韓領導人展開另一次峰會，且可能達成協議，「他這麼做的原因，第一，川普不喜歡沒有解決問題，而這就是個沒有被解決的東西，第二，川普把所有賭注都壓在北韓上。」