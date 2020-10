一說出「我的偶像是…」師氣炸！下秒把學生踢出群組　還當眾羞辱

▲學生一說出「我的偶像是川普」,下秒遭踢出群組。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

實習記者高琳景/綜合報導

美國華盛頓州塔科馬(Tacoma)的一所學校佩里.吉思利(Perry G Keithley Middle School)在上網路課程時,老師要學生說出自己的偶像並說明原因,其中一名10歲的男同學在聊天室寫下,「自己的偶像是川普」,這時老師突然大發雷霆,直接將他踢出群組,還將他的言論全部刪除,甚至當著全班的面羞辱他。

綜合外媒報導,一名六年級的老師布蘭登•斯坦頓(Brendan Stanton)於2日上課時,要學生寫下自己的偶像,沒想到一名學生寫下「我欣賞川普,因為他使美國再次變得強大,他是美國有史以來最好的總統,他建造了隔離牆,讓恐怖份子無法進入美國。川普是世界上最好的人,這就是為什麼我佩服他。」

Brendan Stanton, a middle school teacher in Tacoma, WA (a former part of the US), is a Stalinist and has no business in a classroom. pic.twitter.com/rECyUtgHlw