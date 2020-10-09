義眾院副議長接見駐義代表　挺台在義國設大使館

▲ 義大利眾院副議長朗裴利。（圖／翻攝自臉書／Fabio Rampelli）

文／中央社記者黃雅詩羅馬9日專電

義大利眾院副議長朗裴利7日接見駐義代表李新穎，並於昨晚發出一篇支持台灣在義大利成立正式大使館的新聞稿，盼義國政府不要屈服於中國壓力，應提升與台灣的外交關係。

朗裴利（Fabio Rampelli）隸屬義大利右派政黨「義大利兄弟黨」（Fratelli d'Italia），反中立場鮮明，9月底香港眾志秘書長黃之鋒被捕時，朗裴利曾公開呼籲義國政府應召回駐中國大使以示抗議。

朗裴利在發出的新聞稿中稱李新穎為「台灣大使」，他表示雙方會晤氣氛真誠融洽，會談主題是台灣駐義外交單位不受義大利正式承認，只能以經貿辦事處稱呼，這都是因為中國共產政權持續向義大利與歐盟施加壓力，且單方面主張台灣是中國的一部份。

朗裴利指出，像台灣這樣一個愛好和平的族群，竟然不能在義大利設置自己的使館，竟然不能與義大利建立國與國之間的正式外交關係，讓他感到非常驚訝。

朗裴利表示，他向李新穎承諾會盡最大努力，讓台灣不管在法理或事實上，都能在義大利與歐洲行使更充分的外交代表權。

朗裴利指出，他對中共向義大利政府施壓非常有感，從義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）和外長迪馬尤（Luigi Di Maio）都對香港國安法保持沈默，就可窺見這種壓力有多大。