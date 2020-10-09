裴洛西想罷了川普！要提案成立專門委員會　掌權審查總統

▲美國民主黨眾議院議長裴洛西。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在美國總統川普罹患新冠肺炎，外界更加關注他的身體健康及精神狀態。美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8日宣布將成立委員會，援引憲法第25條修正案，審查川普是否有能力履行總統職責，或是否該被免除總統行政職務。

綜合衛報、福斯新聞報導，川普近日發布一連串古怪且自相矛盾的聲明，外傳就連在他底下做事的員工都開始關切他的狀態。時間拉回到週四，當時74歲的川普接受福斯商業頻道訪問時表示，他感覺很好，「我非常年輕，我在這方面很幸運。」

▲美國總統川普。（圖／路透）

此一說法被民主黨人拿來大做文章。裴洛西直說，川普居然用年輕這個形容詞描述自身，更脫口一些脫離現實的話，態度反覆令人擔憂，「有人說，如果服用類固醇藥物，或如果你得了新冠肺炎，或兩者都有，這可能會造成部分判斷力受損，不過這要經由醫師及科學家來確認，但這真的很怪。」

她進一步說明，9日即將與民主黨眾議員共同推出法案，援引憲法第25條修正案，允許國會建立常設機構，決定總統是否合適擔任公職；換句話說，就是成立一個監督總統職能的「解除總統職權法委員會」（Commission on Presidential Capacity to Discharge the Powers and Duties of Office Act）。

只不過，此案未來仍要說服參議院共和黨人才可成真，就連副總統彭斯也必須簽字同意，這近乎不可能。消息傳出後，川普對裴洛西的計畫感到相當憤怒，直說「她才是該被密切觀察的人，說她瘋狂不是沒有道理。」

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