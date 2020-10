裴洛西想罷了川普！要提案成立專門委員會　掌權審查總統

▲美國民主黨眾議院議長裴洛西。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

在美國總統川普罹患新冠肺炎,外界更加關注他的身體健康及精神狀態。美國眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)8日宣布將成立委員會,援引憲法第25條修正案,審查川普是否有能力履行總統職責,或是否該被免除總統行政職務。

綜合衛報、福斯新聞報導,川普近日發布一連串古怪且自相矛盾的聲明,外傳就連在他底下做事的員工都開始關切他的狀態。時間拉回到週四,當時74歲的川普接受福斯商業頻道訪問時表示,他感覺很好,「我非常年輕,我在這方面很幸運。」

此一說法被民主黨人拿來大做文章。裴洛西直說,川普居然用年輕這個形容詞描述自身,更脫口一些脫離現實的話,態度反覆令人擔憂,「有人說,如果服用類固醇藥物,或如果你得了新冠肺炎,或兩者都有,這可能會造成部分判斷力受損,不過這要經由醫師及科學家來確認,但這真的很怪。」

她進一步說明,9日即將與民主黨眾議員共同推出法案,援引憲法第25條修正案,允許國會建立常設機構,決定總統是否合適擔任公職;換句話說,就是成立一個監督總統職能的「解除總統職權法委員會」(Commission on Presidential Capacity to Discharge the Powers and Duties of Office Act)。

只不過,此案未來仍要說服參議院共和黨人才可成真,就連副總統彭斯也必須簽字同意,這近乎不可能。消息傳出後,川普對裴洛西的計畫感到相當憤怒,直說「她才是該被密切觀察的人,說她瘋狂不是沒有道理。」

