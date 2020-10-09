爆為普丁生下雙胞胎！　俄金牌體操甜心「人間蒸發2年」行蹤成謎

▲俄羅斯總統普丁與前金牌體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）傳出緋聞。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）曾經二度奪得奧運金牌，她被謠傳是總統普丁（Vladimir Putin）的秘密情人，甚至為對方產下一對雙胞胎，但自從懷孕消息曝光後，就不曾公開露面，至今已經消失長達2年。

綜合《太陽報》、《紐約郵報》等外媒報導，卡巴耶娃與普丁的誹聞始於2008年，2018年被爆出懷有2個月身孕後，行蹤成謎。根據當地媒體，她去年4月在莫斯科一間診所秘密產下2名男嬰，但是至今都未曾公開露面。

▲卡巴耶娃2004年在雅典奧運上贏得金牌。（圖／達志影像／美聯社）

現年37歲的卡巴耶娃的體壇成績傲人，除了奧運以外，一共奪得世界冠軍14次，拿下15面歐洲錦標賽獎牌。她也曾拍攝半裸寫真，刊登在雜誌上，但之後加入普丁帶領的「統一俄羅斯黨」擔任議員，也是國家媒體集團（Nation Media Group）的董事會成員，該集團成功與Netflix簽訂獨家播放契約。

▲卡巴耶娃2008年在聖彼得堡出席勞倫斯世界體育獎（Laureus World Sports Awards）頒獎典禮。（圖／達志影像／美聯社）

普丁與前妻柳德米拉（Lyudmila Shkrebneva）育有兩女，始終否認與卡巴耶娃的關係。一位來自莫斯科的消息人士透露，普丁是一個非常低調的人，多年來都使用假身分隱藏2名成年女兒，「即使是現在，儘管他有時會提起她們，卻從未說出她們的名字」。

消息人士認為，如果卡巴耶娃真的生下普丁的孩子，「她的躲藏可能是強烈可信的暗示之一。他非常執著於家庭安全」。



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