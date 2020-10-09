葉門法庭怒把「川普判死刑」求償2800億！　指控罪行曝光

▲葉門一間法庭將美國總統川普判處死刑。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

葉門西北部薩達省（Saada）一間法庭8日宣布，美國總統川普等一共10人涉入2019年一場空襲，砲火擊中一輛校車，釀成51人死亡，包括40名孩童，此舉觸犯戰爭罪，應判處死刑。

綜合《新阿拉伯人》、《每日星報》報導，該特別刑事法庭是由葉門叛軍「胡塞運動」（Houthis）把持。儘管被告們都沒有出席，法官拉齊姆（Riyadh Al-Razami）仍然宣判10人都應處以死刑，並且向罹難者家屬提供100億美元（大約新台幣2800億）的賠償。

除了川普以外，另外9名被告包括美國前國防部長馬提斯（James Mattis）、葉門總統哈迪（Abedrabbo Mansour Hadi）、沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz）與王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）等人。

▲沙烏地阿拉伯領導的聯軍在葉門首都沙那發動空襲。（圖／路透）

▲葉門長期內戰，無數家庭流離失所。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，胡塞運動數年前就開始舉行法院聽證會，不只一次把政府官員列為被告，「判處死刑」。但是，葉門最高法院早在2018年就裁定，此法庭應立刻關閉，且所有發布的命令與決定都被視為無效

葉門內戰將近6年，獲得國際承認的政府與伊朗支持的「胡塞運動」持續對抗，後者2014年起占領首都沙那（Sana'a）與該國北部大片領土，而沙烏地阿拉伯領導的聯軍隔年就加入戰局，支持當局。

此內戰被聯合國指為世上最嚴重的人道主義災難，至今已經導致10萬多人喪生，上百萬人流離失所，且受害的大多都是平民。

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