急診室門前出車禍！騎士重傷40mins無人理　醫生：要先打急救電話

▲事故就發生在醫院急診室門口。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

吉林大學中日聯誼醫院北湖醫院（以下簡稱「北湖醫院」）正門外7日晚發生一起交通事故。傷者急需救治，司機及親屬3人進該醫院尋求幫助，卻無一人出院將傷者帶進醫院搶救。無奈之下，司機只好撥打急救電話，等待近40分鐘後，急救車才將傷者送往14公里外的吉林大學中日聯合醫院總院進行救治。

據《紅星新聞》報導，當事人董男回憶，10月7日17點20分左右，他開著小車帶母親，到吉林大學中日聯誼醫院北湖醫院就診，當車轉彎行駛到醫院大門外，突然和一輛機車相撞。

據其提供的攝影機畫面顯示，7日17點20分，機車靠醫院一側馬路自中間道行駛，董男車輛自醫院對面馬路轉彎，兩車相撞，「當時機車司機飛出去3、4公尺遠，腦袋上都是血，流了一地，」董男回憶，「因事發突然，當時自己和母親都嚇懵了。」

董男隨即撥打了急救電話，並讓母親趕緊進北湖醫院求救，「對方電話中告訴我，事發地點離北湖醫院很近，最好是讓醫院的醫生或護士出來看看情況，」董男說，因自己也不懂急救知識，當時也不敢貿然去對傷者做處理，「怕對他造成別的傷害。」

▲吉林一醫院門前出車禍傷者進院求助無果。（圖／翻攝自紅星新聞）

據董男表示，17點27分，他見母親還未求助到院方的幫助，便跑到了醫院大廳急診。當時，他母親正在向一名女醫生求助，現場圍著多名醫院護士和保全，卻無一人幫忙去救治傷者。

董男拍攝的影片顯示，這名值班急診女醫生稱，「快把人送進來呀，我們醫生脫崗屬於醫療事故，得給我們開除。」她建議董男先撥打急救電話。

可對於無法判斷傷者傷情的董男來說，他一再和醫生表示自己沒有任何急救經驗，不敢擅自處置，「你們是不是見死不救，一個人也出不來（幫忙）？」這名醫生回答道，「別跟我說，我在這值班，我不在大門口！」

董男稱，他和母親先後3次進入北湖醫院，卻沒有一個人主動提出幫助傷者前來就診。無奈之下，他又撥打了急救電話，等待將近40分鐘，救護車才將受傷的機車司機帶到離事發地14公里外的吉林大學中日聯誼醫院總院。

受傷的許姓機車騎士證實，自己在原地等待了將近半個多小時才有救護車將自己抬上車，「醫院診斷小腿斷了兩根骨頭。」目前，他已轉入伊通縣醫院進行救治。

董男認為，事故就發生在北湖醫院大門口，而該醫院無一人幫忙，「作為救死扶傷的機構，實在太不應該。」他稱，事後向北湖醫院範姓總值班醫生反映此事後，對方坦承，「值班醫生確實責任心不強」。

10月8日，北湖醫院負責人回應，醫院確有規定值班醫生不能脫崗，且當日急診只有一名醫生值班。而對於「無護士和保全幫忙」，該負責人稱，「原則上不會出現這樣的情況，但在疫情且假期期間，一人一崗，也請當事人予以理解。」

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