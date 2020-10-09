加速阿富汗裁軍！　川普：準備好應對「與中國戰鬥」

▲美國總統川普希望駐阿富汗美軍在聖誕節以前回國，準備好與中國、俄羅斯與北韓等國戰鬥。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普7日透露，希望駐紮阿富汗的軍隊可以全數在聖誕節之前返國。他8日又表示，把駐阿富汗美軍帶回國內，是為了準備好與中國、俄羅斯或北韓等國戰鬥。

We should have the small remaining number of our BRAVE Men and Women serving in Afghanistan home by Christmas! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

川普7日發布推文表示，「我們應該讓所有仍留在阿富汗服役的少數勇敢男性與女性在聖誕節前回家！」，文內所指日期比先前宣布的時間更早。此前數小時，白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）才說，美國希望於2021年年初把駐阿富汗美軍從5000人減至2500人。

川普8日接受《福斯財經網》（Fox Business Network）採訪，談起裁撤駐阿富汗美軍的目的，「我們必須隨時為中國、俄羅斯或其他地方做好準備」。他也提到，如果連任成功，計畫針對中國加大課徵關稅。

▲美國與塔利班達成協議，裁撤駐阿富汗美軍。（圖／路透）



美國2001年因911恐怖攻擊事件入侵阿富汗，推翻庇護蓋達組織（al-Qaida）與其首腦賓拉登（Osama bin Laden）的塔利班（Taliban）。但塔利班此後也針對美方支持的公民政府發動叛亂，展開長達將近20年的戰火。

美國與塔利班今年2月達成協議，美軍必須在2021年中旬前全數撤離阿富汗，換取塔利班不允許恐怖組織在阿富汗領土上發動攻擊的承諾。塔利班仍持續進行國內談判，以達到戰後永久停火、共享權力的協議。

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