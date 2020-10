加速阿富汗裁軍！　川普：準備好應對「與中國戰鬥」

▲美國總統川普希望駐阿富汗美軍在聖誕節以前回國,準備好與中國、俄羅斯與北韓等國戰鬥。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

美國總統川普7日透露,希望駐紮阿富汗的軍隊可以全數在聖誕節之前返國。他8日又表示,把駐阿富汗美軍帶回國內,是為了準備好與中國、俄羅斯或北韓等國戰鬥。

We should have the small remaining number of our BRAVE Men and Women serving in Afghanistan home by Christmas!