短短9天！川普已完成新冠治療　白宮醫生：他週六可「重返公共活動」

▲川普出院返回白宮。(圖/達志影像/美聯社)

記者蔡儀潔/綜合報導

美國總統川普1日確診新冠肺炎,住院3天後就匆匆從醫院搭乘直升機返回白宮,令眾人大跌眼鏡。白宮醫生康利博士表示,預計川普於當地時間週六(10日)可以「安全的重返公共活動」。

根據美國NBC消息,白宮醫生康利博士預計川普10日可以「安全的重返公共活動」。白宮新聞秘書麥克納尼發布的一份總統醫生聲明顯示,川普已經完成他的新冠肺炎治療療程。

▲川普摘下口罩給媒體拍照。(圖/達志影像/美聯社)

實際上,川普自感染新冠肺炎後的一系列行為,引發外界嘩然,他7日更無視隔離規定,返回白宮橢圓辦公室,讓工作人員面臨更大的感染風險。

白宮如今已成為新冠病毒溫床,聯邦緊急事務管理署(FEMA)標示為7日的內部檔顯示,白宮內部目前有34名工作人員和其他接觸者遭到感染,與先前媒體報導的24人有大幅增加的趨勢,而且尚不清楚「其他接觸者」的詳細人數與身分。

不過白宮戰略溝通部主任法拉(Alyssa Farah)表示,正在「採取預防措施」遏制疫情蔓延,仍在白宮西翼工作的人「感覺很舒服」。

距離11月3日美國總統大選僅剩26天,最新的三家民調結果顯示,川普在全國調查中落後拜登16個百分點;在6個搖擺州的部分,拜登也幾乎領先川普,尤其在CNBC的民調中,兩人在密西根州的差距達到8個百分點,拜登平均支援率為49%,川普則為45%。

白宮核心圈確診人士

美國總統川普(Donald Trump)

川普前一晚才剛在電視節目中宣布貼身顧問希克斯(Hope Hicks)的確診消息,隨後就於10月2日凌晨1時透過推特證實,他與夫人梅蘭妮亞雙雙確診新冠肺炎,即刻起開始進行隔離,表示「我們會一起度過難關的。」當日晚間,川普搭乘直升機前往華特里德國家軍事醫學中心隔離,並接受「抗體雞尾酒療法」與新冠肺炎實驗藥物瑞德西韋(remdesivir),已於6日回到白宮。

第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)

現年50歲的川普妻子梅蘭妮亞在確診之後,在推特發文表示,「在呈現陽性反應之後,我正在家中隔離,一切感覺很良好,也推掉之後的行程,請大家確保自身健康安全,我們會一起度過難關。」

貼身顧問希克斯(Hope Hicks)

31歲的希克斯是川普最親密的顧問之一,也首位被證實感染新冠肺炎的白宮核心人物,她近期多次陪同川普出席行程,總統候選人首場辯論會前也被媒體拍到,走下空軍一號時未佩戴口罩,30日再度與川普一起參加造勢大會後即確診,並出現症狀。

川普競選團隊總幹事史泰平(Bill Stepien)

史泰平2日得知確診結果時,已出現輕度症狀,目前在家中處理公務,9月29日陪同川普參與首場辯論會時,與希克斯的座位相當接近,此前甚至與前白宮顧問康威一同參加辯論前的準備會議。

前白宮顧問凱利安康威(Kellyanne Conway)

康威2日晚間透過推特宣布確診新冠肺炎,出現輕微咳嗽,「但目前感覺良好,在通報醫師後,現已展開隔離程序」。康威26日曾出席在白宮玫瑰花園舉辦的大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)提名儀式,當時就坐在現已確診的第一夫人梅蘭妮亞後方,女兒克勞迪亞(Claudia Conway)早在此前於TikTok上傳,康威在家裡到處狂咳嗽的影片。

前紐澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)

前任州長、現職美國廣播公司ABC新聞撰稿人克利斯蒂也曾出席大法官提名儀式,並於3日表示,「我剛剛收到新冠病毒呈陽性反應的消息,雖然只有輕微症狀,但由於我有氣喘病史,將聽從醫師指示進行治療。」

白宮發言人麥肯內妮(Kayleigh McEnany)

32歲的白宮女發言人麥肯內妮5日發出聲明表示,已於上午確診,但並沒有任何徵狀,將開始自主隔離。根據美國ABC新聞,白宮新聞辦公室的另外4名成員,包含吉爾馬丁(Chad Gilmartin)、萊維特(Karoline Leavitt)以及德魯蒙德(Jalen Drummond)也被驗出確診。

白宮高級顧問米勒(Stephen Miller)

川普高級顧問米勒在6日聲明中表示,「過去5天以來直到昨天,我都在進行自主隔離和遠距工作。今天,我確診了COVID-19,正在隔離中。」米勒的妻子凱蒂(Katie Miller)為副總統發言人,她於5月曾確診過,當時彭斯的篩檢結果呈陰性。

共和黨籍參議員麥克李(Mike Lee)

麥克李2日表示,在經歷了「長期過敏症狀」後,新冠肺炎的檢測結果出現陽性反應,今後10天內將保持隔離狀態。

共和黨籍參議員提力斯(Thom Tillis)

北卡羅來納州參議員提力斯2日晚間宣布確診,「幸運的是,我沒有症狀。」據了解,他與另一位參議員麥克於26日曾出席新任大法官巴瑞特的提名儀式,並和巴瑞特有近距離談話。

共和黨籍參議員強森(Ron Johnson)

威斯康辛州參議員強森的團隊表示,65歲的強森於2日被檢驗出COVID-19陽性反應,在此前他曾接觸過一名確診者,但目前沒有出現任何症狀,將繼續隔離觀察。

共和黨全國委員會(RNC)主席麥丹尼爾( Ronna McDaniel)

共和黨全代會主席麥丹尼爾在她的一名家人確診後,於7日也被檢驗出感染新冠肺炎,但發言人表示,從3日起她就一直待在密西根的家中,並未外出。

川普私人助理盧納(Nicholas Luna)

據了解,4日傳出確診的盧納主要負責橢圓形辦公室的事務、安排總統行程,幾乎天天陪在川普身邊準備簡報、處理演說文本。盧納的妻子是川普女婿庫許納的助理,而庫許納日前的檢測結果為陰性。

白宮軍事辦公室成員麥卡隆(Jayna McCarron)

負責保護美國核按鈕手提箱「核足球」(Nuclear football)的麥卡隆5日傳出確診消息,此外一名川普的貼身隨從、現役美軍人員也於同日確診。據報導,「核足球」會由總統會隨身攜帶,由隨行的軍方助理提著,箱子內部有一本指導執行核武攻擊的指南,內有美國900枚核武的部署地點清單,另外還有無線電收發機、密碼驗證器。

▼白宮玫瑰花園26日舉辦的大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)提名儀式被外界認為是群聚感染大會。

Kellyanne was seated almost at the exact center of the triangle formed by Sen. Mike Lee, Melania Trump and Rev. Jenkins — all of whom tested positive earlier today. https://t.co/m3u88qDyPQ https://t.co/wm2SesZ4if pic.twitter.com/RLOfrIhGj0