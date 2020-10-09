巨大火柱影片曝！南韓大樓深夜狂燒33層　至少88傷送醫

▲南韓蔚山深夜火警。（圖／翻攝自推特／@LLLune_）



記者崔子柔／綜合報導

南韓蔚山廣域市南區達洞（dal-dong）一棟33層樓公寓大樓8日深夜發生大火，消防人員推斷從12樓或3樓起火，又因強風助長，瞬間延燒其他樓層，也蔓延到隔壁的購物中心，但火勢已順利撲滅。

根據釜山新聞網報導，該大樓在昨日晚間11點07分爆出火勢，消防員隨即撤離136戶居民，蔚山消防局表示，共88人被送往醫院，43人被撤離到屋頂後脫險。

▲強風讓火勢蔓延整棟大樓。（影／翻攝自推特／@LoveLiveHNK）



消防部門初步推斷自12樓開始起火，後又認為火勢從3樓某戶的陽台外牆延燒，但目前為止尚未確定確切起火點。

▼火警影響整個街區。（圖／翻攝自推特／@WW_07prince17）

