巨大火柱影片曝！南韓大樓深夜狂燒33層　至少88傷送醫

울산ㅇㄹㄴㅂ 아파트에서불낫다.. 어뜨카냐.. 사상자가많이없어야하는데... pic.twitter.com/cXWJIQlaQ9— 린느 (@LLLune_) October 8, 2020
▲南韓蔚山深夜火警。（圖／翻攝自推特／@LLLune_）
記者崔子柔／綜合報導
南韓蔚山廣域市南區達洞（dal-dong）一棟33層樓公寓大樓8日深夜發生大火，消防人員推斷從12樓或3樓起火，又因強風助長，瞬間延燒其他樓層，也蔓延到隔壁的購物中心，但火勢已順利撲滅。
根據釜山新聞網報導，該大樓在昨日晚間11點07分爆出火勢，消防員隨即撤離136戶居民，蔚山消防局表示，共88人被送往醫院，43人被撤離到屋頂後脫險。
울산에 불남:; pic.twitter.com/8lKLKIiR0U— HNK꽃게 (@LoveLiveHNK) October 8, 2020
▲強風讓火勢蔓延整棟大樓。（影／翻攝自推特／@LoveLiveHNK）
消防部門初步推斷自12樓開始起火，後又認為火勢從3樓某戶的陽台外牆延燒，但目前為止尚未確定確切起火點。
▼火警影響整個街區。（圖／翻攝自推特／@WW_07prince17）
울산 아르누보아파트 불남 뉴스 올라오고 난리임 지금 pic.twitter.com/PQwAW2KBUt— 얹윽 만귺은 우왕자에게 (@WW_07prince17) October 8, 2020