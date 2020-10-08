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美副總統首場電視競選辯論　理性中難掩煙硝味

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文／中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電

美國首場也是唯一一場副總統電視競選辯論今晚登場。由於首場總統辯論被評為「史上最混亂」，副總統彭斯與對手賀錦麗努力展現理性，也試圖以感性訴求爭取選票，但仍難掩濃濃煙硝味。

▲▼ 美國副總統辯論。（圖／路透）

▲ 美國大選副總統辯論7日晚間登場。（圖／路透）

美國副總統辯論今晚在猶他州登場。受到總統川普日前確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）影響，副總統彭斯（Mike Pence）與民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）相隔擴大至約12英尺（3.6公尺），主辦單位也在兩人間設立起塑膠玻璃板。

首場總統辯論由於川普頻頻插話，並與對手拜登（Joe Biden）互相人身攻擊，兩人鬥嘴不斷，被媒體形容成是「史上最混亂辯論」。彭斯與賀錦麗今晚顯然想擺脫上一場辯論陰影，兩人努力展現文明理性，盼讓辯論回歸正常，但兩人還是明顯看得出火藥味。

長達90分鐘辯論會上，彭斯數次因為聽不下去賀錦麗對川普政府的批評，試圖打斷她發言。賀錦麗則面帶微笑，但以強硬堅定語氣告誡彭斯：「副總統先生，我正在說話。」她不失禮貌卻又有效讓彭斯閉上嘴巴的招式，贏得不少網友讚賞。

辯論場上另一個充滿煙硝味時刻，則是賀錦麗指控川普政府試圖廢除平價醫療法（Affordable Care Act），未來民眾將無法帶病投保時。彭斯當場告誡賀錦麗：「妳有權表達自己的想法，但沒有權把自己想法當作事實。」

綜觀兩人辯論表現，彭斯今晚在許多議題上都努力展現同理心，或許是因為川普時常被左派媒體批評過度自我、不顧他人。談到美國數十萬染疫病逝民眾時，彭斯感性表示逝世者將永存人們心中，也以「令人心碎」（heartbreaking）形容疫情下的人命損失。

除了盡力展現「人味」，彭斯也試圖顯現大器風範；彭斯不只向賀錦麗說，很榮幸能與她同台辯論，也公開祝賀她獲得民主黨副總統提名。

類似言論雖極可能僅是場面話，但在川普時常因煽動、歧視性發言飽受批評之際，彭斯今晚表現或許可為川普加到一些分。加上川普近日染疫入院引發繼位相關討論，彭斯此舉也展現出自己或許比川普更有總統風範。

▲▼美國副總統彭斯與民主黨副總統參選人賀錦麗辯論。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國副總統彭斯。（圖／達志影像／美聯社）

在攻擊主軸方面，彭斯策略與先前專家預測相近，主要是在氣候變遷、健保及大法官提名議題上，將賀錦麗扣上「激進左派」帽子。彭斯也奮力捍衛川普防疫作為，並指2009年拜登擔任副總統期間爆發的新型流感（H1N1），美國感染人數是武漢肺炎近10倍之多。

至於賀錦麗，她則維持她一貫的自信氣勢與清晰口條，不斷以數據攻擊川普政府執政失能。除了大批川普防疫不力，她也指控川普政府輸掉美中貿易戰，導致美國製造業工作機會流失，農民也跟著受苦。

在批評川普政府的同時，賀錦麗也效法拜登在首場總統辯論的策略，試圖直接與選民對話。賀錦麗多次眼睛直視攝影機，細數川普政府的缺失，並告訴選民「拜登才是正確的選擇」。

整體來看，彭斯與賀錦麗兩人都有盡到副手責任，就是致力捍衛各自搭擋，攻擊重點也與外界預測相差不遠。兩人發言皆理性伴隨感性，沉穩中不失氣勢，碰到敏感性議題也都技巧性成功躲過，表現不分軒輊。

最重要的是，在歷經首場總統辯論「摧殘」之後，今晚副總統辯論或許能讓觀眾有美國大選短暫「變正常」的錯覺，但明天一切又將回歸原狀。

▼民主黨副總統參選人賀錦麗辯論。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國副總統彭斯與民主黨副總統參選人賀錦麗辯論。（圖／達志影像／美聯社）

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