新車比女兒的命重要！　小氣爸不肯砸窗害1歲女悶死在車上

A Nevada man placed money over his dying baby girl's life.



Las Vegas dad Sidney Deal resisted breaking a car window with his 1-year-old girl locked inside on a hot afternoon, cops say.https://t.co/StcOjMcpTM — New York Daily News (@NYDailyNews) October 8, 2020

記者李振慧／綜合報導

美國拉斯維加斯27歲男西德尼(Sidney Deal)不小心將1歲女兒鎖在車上，由於車鑰匙也粗心放在車上無法開門，家人想要打破車窗救人卻被阻止，因為他不想破壞剛買的新車，也沒錢付修車費，導致女兒最後悶死在車上，被起訴虐待兒童罪入獄。

西德尼5日下午向一名路過員警求助，和女友吵架後不小心將女兒沙耶(Sayah)鎖在車上，車上空調有打開，且安全座椅的安全帶沒扣，所以對方可以在車內走動，但是後來整個人就倒在地上，他認為對方應該是睡著了。

警察建議西德尼打破車窗或找鎖匠，但是都被拒絕，對方說已經找拖車正在等待，並打電話給家人要求對方通知保險公司。眼見女童的情況愈來愈危險，員警最後強硬打破窗戶把人救出，緊急進行心肺復甦術對方仍然身亡。

西德尼的兄弟薩米德(Samid)告訴警方，他接到西德尼電話得知姪女意外被鎖在車上，對方要他幫忙通知母親，以幫忙打電話給保險公司，他當下覺得很奇怪便立即開車前去，抵達後對方還是強調姪女現在很好，要他快點和母親要保險電話，他便脫下襯衫包在手上想要破窗，可是被對方攔住，不准他破壞新買來的車。

警方表示，因為西德尼不願意打破車窗，讓女兒困在車上長達1小時，導致人被救出時已經身亡，目前以虐待與疏忽照顧兒童罪進行起訴。母親威爾森(Artavia Wilson)則為西德尼辯駁，「車上還開著空調，我的兒子他沒有做錯，他非常愛沙耶」。

▼男子不肯砸破車窗，導致女兒活活悶死。（圖／示意圖／視覺中國）

►我該答應女友嗎？

