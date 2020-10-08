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【黃寶慧】慧眼看天下／美選版兩顆子彈？川普染疫民調逆襲

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新聞節目中心／綜合報導

美國總統大選首場辯論後，美國總統川普在推特上宣佈自己和第一夫人梅蘭妮雅雙雙確診新冠肺炎。重磅消息讓全球話題風向一轉，瞄準川普病情。而就在住院三天後，川普搭乘直升機返回白宮。抗疫成功的強悍形象意外給選情加分不少。川普團隊的高級競選顧問米勒（Jason Miller）就說：「選戰現在才要開始。」此刻才是真正的決勝關鍵。而川普選前感染新冠肺炎，到底對美國總統大選的選情又會產生什麼樣的影響？慧眼看天下》第117集就邀請到資深外交官介文汲以及政治大學外交系副教授吳崇涵，與主持人黃寶慧一起深度分析美中關係最新發展與情勢。

▲▼川普出院返回白宮,口罩,川普戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）
▲川普出院返回白宮,口罩,川普戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

川普住院3天英雄式返白宮 健康狀況牽動美選
美國總統川普2日宣布確診新冠肺炎，隨後進入醫院隔離治療，投下一顆震撼彈，不過他似乎在醫院待不住，住院期間就頻頻錄影片、發推文刷存在感，4日下午還坐車來場快閃造勢，和守在醫院附近的支持者致謝，高調並且不顧可能造成他人感染風險的行為，也被批評連生病都還不忘政治作秀。不過川普曾經出演過實境秀，恐怕真的是這方面的行家。除了不斷對外界釋放身體無恙的訊息之外，也頻頻預告即將出院，果然在5日上午就搭乘海陸一號直升機回到白宮，第一件事就是走到杜魯門陽台上亮相，把戴在臉上的口罩拿下來塞進口袋，象徵他已經抗疫成功，王者歸來，要帶領美國再次偉大。

▼川普座機返回白宮。（圖／路透）▲▼川普座機返回白宮。（圖／路透）

副手辯論太無聊！？彭斯頭上蒼蠅竟搶盡風頭
美國2020總統大選唯一一場副總統辯論，美東時間7號晚上9點在猶他州
鹽湖城登場，防疫措施做好做滿，事前採檢、現場有隔板，保持安全距離，不握手不接觸坐著辯論。有別於川普和拜登的總統候選人辯論會淪為口水戰場，這場副手辯論會比較符合大眾期待。但太過正經八百也難免讓人覺得無聊。就在彭斯和賀錦麗唇槍舌戰的時候，彭斯的頭上竟然飛來了一隻蒼蠅，而且停了足足有兩分鐘。雖然彭斯渾然不覺，但這隻蒼蠅卻是搶盡了鋒頭。拜登陣營甚至趁機藉此宣傳，在推特上貼出蒼蠅拍的圖片，表示要「掃除美選的蒼蠅與謊言」，呼籲「別讓這場辯論繼續嗡嗡作響」。

▼ 美國副總統彭斯頭上有蒼蠅。（圖／達志影像／美聯社）▲▼ 美國副總統彭斯頭上有蒼蠅。（圖／達志影像／美聯社）

陸十一黃金周人潮擠爆黃山 遊客崩潰大喊:我想回家
今年受疫情影響，中國大陸民眾沒辦法出國，意外刺激境內旅遊。今年7月剛剛通過離島免稅政策的海南島，就吸引不少遊客遠道而來大肆採購免稅商品。十大人氣景區則由上海迪士尼奪冠，武漢黃鶴樓位居第二名，成都貓熊基地緊追在後。除了報復性消費和出遊，十一黃金周的電影票房也已經衝破35億，約台幣150億，各處都湧入人潮與錢潮。

▼2020,十一長假,雍和宮,前門大街。（圖／記者任以芳攝）▲▼2020,十一長假,雍和宮,前門大街。（圖／記者任以芳攝）

▼完整節目內容，將會於10月10日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。慧眼看天下第117集顯圖

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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