怪叔叔喬又來了！拜登「嘴巴很誠實」　手指著少女：想看她們跳舞

▲民主黨總統候選人拜登2015年於國防部長卡特(Ash Carter)就任儀式上,對卡特夫人的肢體接觸引起熱議。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/綜合報導

美國民主黨籍總統候選人拜登5日於邁阿密的競選活動中指著一群年輕女孩說,「我想看看這些漂亮的年輕女士,還有她們長大4歲後跳舞的樣子」,引發在場觀眾的一陣笑聲。事實上,拜登先前也因為疑似騷擾女性,而有了「怪叔叔」的稱號,這次現場影片在社群中傳開,也讓他再度遭到批評。

根據《福斯新聞》報導,拜登5日於佛州邁阿密「小海地文化中心」的造勢活動中對現場民眾開玩笑說,好消息是我現在就在這裡,壞消息是我要回來了,「我想看看這些漂亮的年輕女士,我也想看她們再長大4歲後跳舞的樣子。」

These are the young girls that Biden wants to see dance in 4 years. Yikes pic.twitter.com/Gz6F8A1rka