怪叔叔喬又來了！拜登「嘴巴很誠實」　手指著少女：想看她們跳舞

▲民主黨總統候選人拜登2015年於國防部長卡特（Ash Carter）就任儀式上，對卡特夫人的肢體接觸引起熱議。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

美國民主黨籍總統候選人拜登5日於邁阿密的競選活動中指著一群年輕女孩說，「我想看看這些漂亮的年輕女士，還有她們長大4歲後跳舞的樣子」，引發在場觀眾的一陣笑聲。事實上，拜登先前也因為疑似騷擾女性，而有了「怪叔叔」的稱號，這次現場影片在社群中傳開，也讓他再度遭到批評。

根據《福斯新聞》報導，拜登5日於佛州邁阿密「小海地文化中心」的造勢活動中對現場民眾開玩笑說，好消息是我現在就在這裡，壞消息是我要回來了，「我想看看這些漂亮的年輕女士，我也想看她們再長大4歲後跳舞的樣子。」

These are the young girls that Biden wants to see dance in 4 years. Yikes pic.twitter.com/Gz6F8A1rka — Mythinformed (@MythinformedMKE) October 5, 2020

拜登這段發言被民眾錄影並於推特發文，壞消息是，「令人毛骨悚然的怪叔叔喬又來了！」鏡頭轉向另一邊，的確可以看見在拜登手指方向站著2位相當年輕的少女，引起部分網友大力遣責拜登「毫不遮掩」、「令人厭惡」。支持者則認為，拜登並沒有任何性方面的含意，只是指4年後若連任總統，會再來見她們。

▲拜登2015年在民主黨參議員庫斯（Chris Coons）就職儀式上，對其女瑪姬（Maggie Coons）的肢體動作也遭受批評。（圖／達志影像／美聯社）

據俄羅斯衛星通訊社指出， 拜登幾乎是以口誤聞名，這已不是他第一次因為失言而紅遍全網了，包括他曾說過「如果支持川普，你就不是黑人」、「180年前就當選參議員」、「我可以好好待在家裡是因為那些在貨架上工作的黑人婦女」等布當言論。此外，拜登尤其常被批評不當「嗅探和觸摸」身邊的婦女或兒童，被川普批評是「猥瑣喬」（Creepy Joe），美國網友更戲稱他為「怪叔叔喬」（Creepy Uncle Joe）。