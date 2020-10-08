俄火藥庫7萬5千噸彈藥野火引燃　救災人員：每十秒爆一次

▲俄羅斯梁贊火藥庫爆炸，2300名居民被撤離。（圖／翻攝自@rznnews62）

實習記者陳培鈞／綜合報導

俄羅斯中部梁贊（Zheltukhino）地區7日發生野火，由於燃燒地點接近當地的火藥庫，進而引發大爆炸。當局派出直升機和運輸機及多輛消防車，前往當地疏散居民。目前有10人受傷，17棟建築物毀損。

根據塔斯社報導，莫斯科時間7日下午1時40分許，梁贊地區的乾草開始燃燒，由於風勢強勁，綿延至火藥庫周圍，進而發生大爆炸。當局派出救援小組和消防車前往事故現場，其中還包括一架Il-76飛機。此外，當局還計劃讓三架Mi-8直升機、機器人和工程師參與救援行動。

當地高速公路的交通已經停止，俄國緊急事務部開始疏散距離燃燒彈藥庫數公里內的村莊居民；數據顯示，有2300多人被疏散。

當地救災人員表示，梁贊地區的火藥庫爆炸持續一個小時，平均每十秒鐘就發生一次爆炸；數十棟建築物，因為爆炸產生的碎片而被破壞。因為爆炸持續，導致救災困難，當地救災人員只能從火藥庫周圍撲滅火勢。

根據塔斯社報導，該火藥庫藏有7萬5千噸的彈藥。截至當地時間8日6:00，原先平均一小時發生三起爆炸，現今火勢慢慢受到控制，平均一小時發生一起爆炸。

俄羅斯緊急情況部部長齊尼切夫（Yevgeny Zinichev）第一時間前往現場，並設立熱線電話，召開調查委員會，要釐清起火原因。