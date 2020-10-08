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南投集團婚禮…30對新人情定日月潭！體驗「陸海空」三大景點

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▲▼南投縣政府與日月潭國家風景管理區8日舉辦「日月同心，愛妳愛你」集團婚禮。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲南投縣政府與日月潭國家風景管理區8日舉辦「日月同心，愛妳愛你」集團婚禮。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

記者李忠憲、陳羿妏／南投報導

南投縣政府與日月潭國家風景管理區今（8日）於向山遊客中心舉行「109年度第43屆集團婚禮」，現場30對新人在永結橋及同心橋的見證下，盛大舉行「日月同心，愛妳愛你」陸海空3D婚禮。

縣府提到，本次集團結婚不僅吸引來自全國北到南的新人踴躍報名，30對名額一開放即額滿，參加新人來自各行各業，大部分都是來日月潭遊玩，進而決定廝守一生，而為創造出不一樣的婚禮，新人能體驗日月潭三大最夯景點，「定情日月潭纜車、愛之船遊艇、搭乘幸福環潭巴士」，結束行程後，回到向山遊客中心舉行結婚典禮儀式。

▲▼南投縣政府與日月潭國家風景管理區8日舉辦「日月同心，愛妳愛你」集團婚禮。（圖／記者李忠憲翻攝）

另外，為增添活動趣味及內容，活動有特別規劃辦理「創意主題婚紗進場」，讓每對新人發揮創意，給自己一個不一樣的婚紗進場，留下一生難忘的回憶，活動中遴選五對最有創意之新人，獎品為免費住宿券一張，有機會入住涵碧樓大飯店、雲品溫泉酒店等日月潭知名飯店，活動中亦有摸彩，會贈送住宿券給現場新人。

▲▼南投縣政府與日月潭國家風景管理區8日舉辦「日月同心，愛妳愛你」集團婚禮。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼南投縣政府與日月潭國家風景管理區8日舉辦「日月同心，愛妳愛你」集團婚禮。（圖／記者李忠憲翻攝）

30對新人中，集集鎮長陳紀衡也是報名者之一，他表示為響應婚禮節約，特別與未婚妻討論後才決定，認為不僅能在湖光山色中完成婚禮，更能讓自己留下一段美好深刻的回憶；另外一對新人則來自於草屯鎮，曾先生與陳小姐2016年是同德高中的學生，當時兩人來參加集團婚禮擔任服務人員，曾共同見證50對新人的幸福，被活動過程深深吸引住，於是畢業後，感情穩定，決定步向紅毯時，他們首選就是「參加集團婚禮」，4年前他們服務、照顧新人，讓新人滿意感動，四年後，自己也變成新人，接受學弟妹的祝福與協助。

縣府表示，在風景秀麗、建築優美的日月潭向山遊客中心舉辦集團婚禮，備受外界好評，也順利將沿線觀光、文化及產業能見度提升，尤其帶動了情侶觀光人潮之效益，並將日月潭成功打造成「蜜月島」吸引來自世界各地的新人，來此拍攝婚紗照或舉行婚禮。

▲▼南投縣政府與日月潭國家風景管理區8日舉辦「日月同心，愛妳愛你」集團婚禮。（圖／記者李忠憲翻攝）

縣府說，這次婚禮除了邀請南投縣各業者、日月潭區各飯店業者共同合作，另外還特別以產官學共同合作辦理，邀請南投縣同德家商餐飲科為新人們準備在地美食婚宴，請時尚造型科的同學來擔任新娘秘書，最後也提供南投縣農特產品當伴手禮，贈送每對新人。

▲▼南投縣政府與日月潭國家風景管理區8日舉辦「日月同心，愛妳愛你」集團婚禮。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼南投縣政府與日月潭國家風景管理區8日舉辦「日月同心，愛妳愛你」集團婚禮。（圖／記者李忠憲翻攝）

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