台灣是隻「豪豬」！　美國安顧問：解放軍兩棲攻台太難

▲2017年漢光演習中，海軍陸戰隊模擬對澎湖兩棲登陸突襲作戰。（圖／軍事新聞通訊社）



實習記者湯子暘／綜合報導

美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）7日在內華達大學演說，警告中國不要打武力攻台的念頭，在兩棲登陸上會碰上極為艱難的阻礙，且台灣明年新增的14億美元的預算「還不夠」，需要把自己武裝成為「豪豬」，因為中國這頭獅子不會喜歡吃豪豬。

歐布萊恩也提到，中國逐年提升自己的海軍建設規模，是自一戰德英兩國的海軍競賽以來前所未見的，而台灣需要增加國防開支，並進行完善的軍事改革，「你不能只花費GDP的1%在國防上，並期望這就能阻止中國70年來規模最大的軍事建設。」

▲2020雙十國慶，國軍部隊首次空中全兵力預演，空軍雷虎小組AT-3教練機及F-16戰機分別以五機編隊，整齊劃一的隊形通過臺北市區上空。（圖／軍聞社提供）



中國正透過壯大海軍，來實現台海局勢以及南海爭議中的優勢地位。而台灣在沿海防禦巡航導彈、快速攻擊艇、水雷、機動火砲等方面仍缺乏投資，但擁有良好的地利優勢條件，解放軍並不能輕易攻台。

中方海軍希望，能夠最後將美軍逐出西太平洋，並以武力強行奪下台灣，但要攻台的難題會在於「兩棲登陸」，儘管兩岸之間僅有160公里，但島上卻只有少數海灘能夠實行登陸。

即便美中關係在總統川普的領頭下，已經降到了歷史低點，但美方在政策上仍有「戰略模糊」（strategic ambiguity），對於中國如果真的對台採取行動，仍沒有明確的官方回應表明，美軍到時會出兵協防台灣。