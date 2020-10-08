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蒼蠅停在潘斯頭上足足兩分鐘　網友：因為他胡說八道！

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▲▼ 美國副總統彭斯頭上有蒼蠅。（圖／達志影像／美聯社）

一隻「亂入」的蒼蠅飛臨到潘斯的銀髮上，足足停留了兩分鐘之久！(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

美國副總統候選人辯論會周三(7日)在鹽湖城猶他大學舉行，這也是唯一的一場副總統候選人電視辯論。辯論由《今日美國報》華盛頓分社社長裴琦主持。兩位主角：副總統潘彭(Mike Pence，或譯彭斯)及民主黨副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)就新冠疫情、醫療保健、經濟、全球暖化和外交政策等多個議題展開攻防。

不過辯論接近尾聲之際，一隻「亂入」的蒼蠅飛臨到潘斯的銀髮上，並且悠閒在上面足足停留了兩分鐘，搶走所有觀眾的目光，成為整場辯論的最大贏家！

從影片可見，蒼蠅氘臨到潘斯的頭上後，潘斯很可能對此渾然不覺，因此自始至終未曾採取任何驅趕動作，直至蒼蠅覺得秀夠了「真我的風采」，才施施然的自行飛走。

副總統辯論結束後，對「蒼蠅亂入」的畫面感到很High的網友卯起來轉發相關照片及影片，「蒼蠅」隨即成為網路上的  熱搜關鍵字。有網友說：「當潘斯說到『體系上種族歧視不存在』時，一隻蒼蠅停在他的頭上，這是全宇宙抗議達他胡說八道的方式。」

民主黨總統候選人拜登陣營也趁機發圖宣傳，其中一圖裡面有一支蒼蠅拍，上面寫著「真理戰勝蒼蠅」，還說要「拍走蒼蠅及謊言」！ 「民主黨全國委員會」(DNC)跟著參一腳，以「蒼蠅會投票」(Flywillvote.com)為連結，連結到DNC選民登記的網頁上。

「蒼蠅」象徵「罪惡」，是西方的文化符號之一。法國存在主義哲學家沙特的第一個創作劇本叫《蒼蠅》，改編至希臘悲劇邁錫尼國王阿加曼農家族的故事。阿加曼農從特洛伊戰場凱旋回國後，遭妻子克呂泰涅斯特拉及情夫合謀殺害，並篡奪王位。

阿加曼農之子奧瑞斯特返國完成復仇後，坦然承擔弒母罪行的他，自願放逐，而一大群象徵他罪行的蒼蠅，從此在他頭上盤旋不去，永遠跟隨……。

▲有網友說，副總統辯論會上的贏家是這隻蒼蠅！(圖／翻攝自推特)

有網友說，副總統辯論會上的贏家是這隻蒼蠅！(圖／翻攝自推特)

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