他自願「真槍捐精」…直接床上完事！伴侶還在旁邊看　已造150娃

記者張方瑀/編譯

英國一名49歲男子從2008年開始,四處向想要懷孕的女性捐出自己的精子,且採用的是「真槍實彈」的取精方式,不收取任何費用,至今已幫助來自世界各地的女子生下至少150名孩子。

根據《太陽報》報導,現年49歲的喬伊(Joe)從2008年開始捐精,平均每年會有10個孩子出生,且所有交易都不收取報酬,「我的目標是持續捐精到90歲。」喬伊的客戶遍佈世界各地,從美國、阿根廷、義大利、新加坡到菲律賓都有,主要的捐精方式可分為「自然性交」、「部分性交」與「人工性交」。

自然性交(NI)顧名思義就是像一般男女一樣進行性行為,親吻、愛撫等前戲都不會少,最後直接射精在女子體內;部分性交(PI)則是不進行任何前戲,而是直接在有生理反應的情況下進行性行為;最後則是「人工性交」,喬伊會直接將精液交給客戶,由他們決定如何使用。

