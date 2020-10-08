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女嬰被忘車上4小時活活悶死　警察上門通知...發現媽正在床上嗨

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▲▼根據調查，至少有一成脫北女性表示，在南韓有遭性侵經驗。（圖／CFP）

▲女子在床上忘情到完全忘記女兒。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名女嬰被忘在車裡長達4個小時，最後被車上高溫活活熱死，警方上門去找30歲母親道芬(Megan Dauphin)時，她人居然正在床上高潮，完全不知道女兒因為她的疏忽已經身亡，並且在床頭附近找到毒品，依過失殺人罪進行起訴。

這起悲劇上月2日發生在佛州巴拿馬城(Panama City)，女子道芬上午9時15分將7月14日才出生的女兒加納(McKinley Garner)留在車上4個小時，當天溫度高達攝氏32度，女嬰被人發現時已經陷入昏迷，雖然醫護人員緊急進行心肺復甦術仍無法挽回性命。

道芬本月6日被貝郡(Bay County)警方以過失殺人罪名起訴，目前關押在監獄中。根據法庭紀錄，當警方下午1時上門時，道芬躺在床上正在手淫，一見到警察立刻嚇得把手抽出棉被，對方詢問她知道孩子在哪裡嗎？她驚呼大喊「我的天啊」並跳下床跑到車上。

道芬男友表示，當天早上6時30分他出門上班時，看到道芬正在餵食女兒，後來為了拿香菸於上午9時曾在停車場與對方碰面，最後一次與對方通話為上午11時左右。道芬的供詞與男友差不多，她說早上曾開車送另外一名孩子上學。本案仍待進一步審理中。

MOTHER OF BABY LEFT IN CAR ARRESTED TODAY Oct. 06, 2020 The Bay County Sheriff’s Office announced the arrest of Megan...

Bay County Sheriff's Office 發佈於 2020年10月6日 星期二

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