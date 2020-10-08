水情吃緊！　「桃竹苗中」14日起夜間減壓供水　

▲今年沒有颱風侵台，水庫蓄水量不如預期。（示意圖／記者呂佳賢攝）



記者蔡文鈴／台北報導

今年因颱風少、降雨量不佳，導致全台水情吃緊。針對此狀況，水利署8日於行政院會上報告水情現況及改善措施，民生、產業仍正常供水，桃園、新竹、苗栗、台中將於10月14日起調整水情燈號轉為「黃燈」，自夜間11時至隔日早上5時實施減壓供水。

行政院長蘇貞昌於院會中裁示，在旱象解除前，請經濟部管控水情做好調度，在確保公共給水下，農業二期用水應配合水情，請農委會與地方政府配合滾動式檢討，也要求教育部、科技部、經濟部進行宣導產業節約用水，呼籲國人同胞，落實節水措施。

水利署表示，今年氣候異常，無颱風豪雨水源，相關單位已自7月起已召開7次水情會議，分別於9月16日及10月1日成立水利署及經濟部旱災緊急應變小組，共同努力跨區調度及管控節約用水量，至今已達1.1億噸及2.8億噸，目前水庫蓄水率約4至9成以上。

截至7日18時各地水庫即時蓄水量統計，翡翠水庫為48.57%、石門水庫為44.65%、曾文水庫為34.63%以上三大水庫水情較為吃緊。

水利署指出，經盤點農業二期稻作中部以南灌區將順利完成供灌，中部以北灌區將與農委會依水情滾動檢討，並持續密切掌握水情及審慎作好各項管控及調度作為，為穩定枯水期公共系統用水需求做好準備。