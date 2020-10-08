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獨／黃偉哲「電視購物專家魂」上身! 市長修斜槓學分

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新聞節目中心/綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，今年來台國際觀光旅客人數銳減，但台南市在逆境中卻仍然交出了一張漂亮成績單！今年台南市將觀光重心轉移至國內旅遊，利用在地小吃和台南21間觀光工廠攬客，在疫情最嚴重的春節期間，吸引900萬人到台南市觀光。台南市到底是如何做到將危機化為轉機？台南市長黃偉哲接受《慧眼看天下》節目專訪，與老同學兼好朋友主持人黃寶慧，在棚內暢談自己推銷台南的小撇步。

▼慧眼看天下主持人黃寶慧專訪台南市長黃偉哲（圖／慧眼看天下）▲▼慧眼看天下主持人黃寶慧專訪台南市長黃偉哲（圖／慧眼看天下）

今年雜誌公布的縣市首長滿意度調查，台南市長黃偉哲，從上次的中段班大躍進躋身前段班，進步可謂神速，就是因為「有感」兩個字。為了刺激台南農漁產品的銷量，黃偉哲經常利用假日和農漁民「作伙」站在攤販前，化身一日推銷員。而除了面對面行銷，為了更聰明、快速的賣出台南好物，光是今年黃偉哲就曾三度登上電視購物台賣關廟鳳梨、麻豆文旦。今年7月，愛文芒果盛產的旺季，台南市長黃偉哲甚至還交出半小時賣出7500顆愛文芒果的超亮眼成績，成為台南農漁產品的最佳代言人和「金雞母」！此外台南市作為全台第四的養豬大縣市，面對即將開放、來勢洶洶的美豬，台南市長黃偉哲也透露已經「超前部署」推出《國產豬》標誌，要讓在地豬農更有競爭力。

▼慧眼看天下主持人黃寶慧專訪台南市長黃偉哲（圖／慧眼看天下）▲▼慧眼看天下主持人黃寶慧專訪台南市長黃偉哲（圖／慧眼看天下）

但全球性的超級疫情，仍讓台南觀光收入銳減。台南市長黃偉哲頂著臺大農業推廣系、美國耶魯大學公共衛生碩士的學霸光環，雖然明白這場疫情的嚴重性，但他也相信「危機就是轉機」。黃偉哲指出，趁著疫情肆虐之際，台南許多產業都進行了線上轉型，透過電商平台打造全新的銷售通路，也創造了不錯的成績。期待透過整合今年10月中開跑的台南購物節，再創銷售新紀錄。

趁著上《慧眼看天下》節目專訪的機會，台南市長黃偉哲更再次展現一秒『電視購物專家魂上身』的本事，對手裡還拿著振興券(又稱三倍券)沒用完觀眾朋友們喊話，宣傳已經邁入第10年的台南購物節，要大家快到台南市消費，只要單筆消費滿200元，憑發票就有機會抽房子、車子跟銀子，實現五子登科的夢想。台南市長黃偉哲在「市政超人」和電視購物專家之間切換自如的模樣，連主持人黃寶慧都自嘆弗如。

▼完整節目內容，將會於10月10日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。慧眼看天下第117集顯圖

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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