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2男假冒電力公司上門檢驗　8旬翁「200萬保險箱」整個被搬走！

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▲▼電表,電費,電錶。（圖／記者黃可昀攝）

▲日本近日佯裝電力公司入室偷竊的案件層出不窮。（示意圖／記者黃可昀攝）

記者王佩翊／編譯

日本東京都8日下午發生一起詐騙集團假冒電力公司檢測名義上門竊取財物的案件。事發當時，80多歲的被害人正好獨自待在家中，聽聞有人要進行電力檢測，欣然答應，怎知2名嫌犯竟一前一後地引開老翁注意，將裝有200萬日幣現金（約新台幣54萬元）的保險箱直接搬走，隨後便逃之夭夭。

根據TBS新聞報導，這名80多歲的被害人平時與兒子同住，然而8日下午1時兒子正好不在家，卻突然有2名自稱是電力公司的男性找上門，聲稱要替老翁進行電力檢測，要求老翁開門。老翁不疑有他，隨即讓2人進入家中。沒想到其中1名男子轉移老翁的注意力，另一名男子便一邊假裝檢測電力，一邊將裝有200萬現金（約新台幣54萬元）的保險箱整個搬走。

警方表示，近期假冒電力公司或是瓦斯公司上門檢測並偷竊的個案層出不窮，將全力調查背後是否有關聯或集團性操控。警方同時也呼籲民眾，應要求檢測人員出示相關證件，並提高警覺，減少遭竊機率。

事實上，9月也有一名80多歲的男子遭到2名年輕男性詐騙。據悉，當時2名嫌犯身穿白色工作服，並配戴白色口罩，聲稱要進行電力檢測，其中一人在2樓進行電力檢測時，另一人則在1樓將裝有數十萬現金的金庫搬走。

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