彭斯辯論一提到中國　駐中記者看直播「電視信號異常」完全沒畫面

記者張寧倢/綜合報導

美國副總統候選人電視辯論7日於猶他州鹽湖城登場,然而卻傳出收看CNN直播的駐中記者稍早在彭斯提到與中國相關的議題時,直播突然中斷,電視畫面上出現「信號異常,馬上回來」的告示。

稍早,一名駐中記者@nvanderklippe在中國收看CNN的美國副總統電視片論直播時,畫面突然中斷,待恢復後他發出當時拍下的影片表示,「當副總統彭斯被問及有關中國的問題後,中國對辯論進行了言論審查,賀錦麗再次開始說話時,訊號又回來了。」

What it looks like when China censors a vice-presidential debate after a question about China is asked - and then lifts the blackout when conversation appears set to move on. pic.twitter.com/JgV5yEq7JU