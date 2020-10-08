賀錦麗拒絕「川式新冠疫苗」！　自爆：川普推薦的我才不敢打

▲民主黨副總統候選人賀錦麗與副總統彭斯7日於鹽湖城參加電視辯論。（組圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

美國現任副總統彭斯與民主黨籍候選人賀錦麗7日在猶他州鹽湖城展開電視辯論，總統川普確診後新冠疫情成為辯論會上兵家必爭的主要議題。當被問及是否接種川普政府主導的疫苗時，賀錦麗表示，「如果防疫專家佛奇點頭，但如果是川普，我就不會。」

據CNN報導，賀錦麗在辯論會中遣責，川普一再弱化病毒的嚴重性，不讓人們帶口罩，至今已有21萬人死亡、750多萬人感染，「美國人民見證了國家歷史上最失敗的一屆總統。」對此，彭斯堅稱，我們今年經歷了一段非常具有挑戰性的時期，但從第一天起，川普總統就把美國的健康放在首位。

據《福斯新聞》報導，賀錦麗表示，川普把疫苗生產速度政治化是在拿別人的生命玩政治。當主持人問及「人們是否應該接種川普政府提倡的疫苗」時，賀錦麗表示，如果防疫專家佛奇點頭，那她就會接種疫苗，「但如果是川普叫我們去打疫苗，我就不會去。」

彭斯回應，美國人民忍受了艱難的時刻，急救人員將自己置於危險之中，政府一直在推動科學家和製藥公司在創紀錄的時間內生產疫苗，「而妳繼續地在破壞公眾對疫苗的信心。」賀錦麗打斷他並駁斥，當你告訴美國人民真相的時候，你就是尊重他們。