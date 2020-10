回收箱聽到悲慘貓叫聲　好心男開門傻眼...網爆笑：快收編！

▲男以為有小貓受困,沒想到是玩具。(圖/翻攝自twitter/Alan McElligott)

記者李振慧/綜合報導

英國倫敦男子艾倫(Alan McElligott)近來把衣服放進回收箱時,突然聽到裡面傳出貓咪悲慘叫聲,擔心可能有貓受困在裡面,他立即打電話報警希望能救出小貓,眾人花了90分鐘好不容易把門撬開,眼前的景象卻讓他大傻眼。

在倫敦漢普頓大學(Hampton University)擔任教授的艾倫,4日在推特上分享了這段故事,當時他聽到回收箱裡面傳來貓叫聲立即報警,警方來到現場後也認為裡面有小貓受困,又找消防隊員幫忙,沒想到打開門後發現小貓其實是玩具。

艾倫笑稱,「小貓變成了玩具,是用電池供電的那種,叫聲真的是太有說服力了」,烏龍的結果讓他哭笑不得,貼文也在網路上獲得4,000多讚、900多個分享,上百網友留言,「要是我也會做一樣的決定,有人真的可能會把真貓丟進去」、「你的心腸很好,是在做對的事情」,還有人笑稱,「結果你有沒有收養那隻貓?」、「那隻貓我女兒想收編」。

I went to a recycling bin to dump old clothes. heard the cries of a cat inside, so called local police to get it out. Police confirmed cat cries. 90 min later, Fire Brigade came to break open the bin. the “cat” turned out toy, battery-powered one, with very convincing meows! pic.twitter.com/i39vJzro6B