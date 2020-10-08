　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日催生大臣出奇招要熊本熊結婚生子　熊本縣崩潰：他只是個寶寶！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲熊本熊部長辦公室。（圖／記者賴文萱攝）

▲熊本熊也逃不過被催婚、催生的命運。（圖／資料照）

記者王佩翊／編譯

日本負責解決少子化問題的特命擔當大臣坂本哲志上任才不到1個月，竟然就把歪腦筋動到熊本熊身上了？坂本哲志6日在記者會上談到熊本官方吉祥物「熊本熊」時竟說道，「熊本熊現在也還是單身，未來會好好計畫他什麼時候結婚，或是什麼時候生小孩。」然而此言一出，隨即被遭到網友撻伐，熊本熊本縣政府更直接打臉，「熊本熊只是個孩子，沒有相關計畫。」

根據《產經新聞》與《共同社》報導，隨著新任首相菅義偉9月16日正式上任，出身自熊本縣的眾議員坂本哲志也被選為特命擔當大臣，主要負責少子化等相關政策，然而他6日出席記者會時卻當場替熊本熊催生，坂本哲志語出驚人地表示，「熊本熊現在還是單身，之後應該也會好好計畫什麼時候安排他結婚、生小孩。」

▲▼日本九州熊本熊酷MA萌Kumamon。（圖／ETtoday資料照）

▲熊本熊的可愛率性成功替熊本帶來巨大商機。（圖／ETtoday資料照）

此話一出，隨即引發外界熱議。被稱為是熊本縣營業兼幸福部長的熊本熊，是熊本縣政府、設計師水野學以及知名編劇小山薰堂共同創造的吉祥物，更為熊本創下了上千億商機，被稱作是日本史上最成功的城市行銷案例。根據熊本熊的官方資料可以看到，他「不是公的，是男孩！」還有「年齡是秘密，（5歲的都市傳說）」，人物設定明確，如果按照坂本所言，真的讓熊本熊結婚生子來進行「催生宣傳」，有可能徹底破壞了熊本熊的角色設定。

對此，熊本縣相關負責人在接受《共同社》採訪時表示，「熊本熊還只是個小孩，沒有相關計畫。」直接否定了結婚生子一事。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／美空軍MC-130J進入台灣海峽！飛行路線曝光
館長輸了！T恤商標侵權　判賠120萬
「148cm國中妹」牽兒放學？路人看傻　老公還小她3歲
快訊／剁媽媽頭丟窗外！桃園逆子將出獄　高院急開庭結果出爐
少女被3男輪流性侵　台南警方回應了
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

賀錦麗直嗆「川普打輸貿易戰」…彭斯狂護主！　副總統辯論一次看

蒼蠅停彭斯頭上！黏白髮120秒搶戲甩不掉　網笑崩：辯論大贏家

快訊／美空軍MC-130J戰機「由北向南」沿台海中線飛行！

恐怖！沙灘散步踩到魟魚　「12公分毒鉤」刺進小腿讓他痛到爆

國民黨破天荒提案「台美復交」　BBC曝背後真正目的

美選辯論再提「川普和平轉移政權」　彭斯避談：我們會贏

日催生大臣出奇招要熊本熊結婚生子　熊本縣崩潰：他只是個寶寶！

彭斯辯論一提到中國　駐中記者看直播「電視信號異常」完全沒畫面

正妹拍綁架片想騙點閱　朋友假戲真做「真的爆頭」被棄屍街上

賀錦麗嗆川普輸了貿易戰　彭斯反擊拜登親中：從沒與中抗爭過

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

超商店員私吞6萬元包裹被逮！　 阿公心疼：交到壞朋友走上歪路

147cm美腿女孩機車上無助搖晃 雙腳踩不到地「釋放中柱」好辛苦

療癒！掏耳初體驗挖出「蠶寶寶」她享受洗眼睛、清耳洞爽到睡著

賀錦麗直嗆「川普打輸貿易戰」…彭斯狂護主！　副總統辯論一次看

蒼蠅停彭斯頭上！黏白髮120秒搶戲甩不掉　網笑崩：辯論大贏家

快訊／美空軍MC-130J戰機「由北向南」沿台海中線飛行！

恐怖！沙灘散步踩到魟魚　「12公分毒鉤」刺進小腿讓他痛到爆

國民黨破天荒提案「台美復交」　BBC曝背後真正目的

美選辯論再提「川普和平轉移政權」　彭斯避談：我們會贏

日催生大臣出奇招要熊本熊結婚生子　熊本縣崩潰：他只是個寶寶！

彭斯辯論一提到中國　駐中記者看直播「電視信號異常」完全沒畫面

正妹拍綁架片想騙點閱　朋友假戲真做「真的爆頭」被棄屍街上

賀錦麗嗆川普輸了貿易戰　彭斯反擊拜登親中：從沒與中抗爭過

吸毒而死人數增10倍！紙風車拼2年完成「全台958所國中」反毒演出

賀錦麗直嗆「川普打輸貿易戰」…彭斯狂護主！　副總統辯論一次看

觀光局退出旅展　政院支持：國家尊嚴不能犧牲

獲救滿1周…斷趾台灣黑熊食量增！林管處曝：不喜歡「這樣食物」

露天高空泳池＋Lady M蛋糕！晶華週年慶入住免費升等　每日限10組

《BTS WORLD》10月更新　加入圍繞告示牌排行榜的全新神秘劇情

夾娃娃機驚見情趣用品　台主硬拗「臉部按摩器」遭法官打臉

蒼蠅停彭斯頭上！黏白髮120秒搶戲甩不掉　網笑崩：辯論大贏家

水情吃緊！　「桃竹苗中」14日起夜間減壓供水　

《天堂M》新職業「狂戰士」角色技能釋出　超高血量成為戰場上的鐵壁吧！

國際熱門新聞

北韓外交官投奔南韓　原因曝...女兒慘了

台北101「高譚市氣息」上身！美版PTT超嗨

買33元刮刮樂送街友　竟刮出百萬大獎

道瓊大漲530點！川普釋利多美股收紅

被傳染病毒　義男勒斃正妹女醫師

川普簽緊急授權推「解藥」：中國要付代價

印媒慶雙十遭警告！媒體人和網友發聲拒中威脅

川普推特飆罵：拜登一直都是怪胎、低智商

印電視台25分鐘專題介紹台灣　聚焦台印合作

73歲女賣淫喊「無套2700」　路攬客拉到便衣警

俄羅斯成功試射「鋯石」飛彈　為普丁慶生

湖邊玩耍！男童突遭河馬「狠咬拖進水」亡

更／副總統辯論劃下「溫和」句點

川普染疫出院 首踏入白宮橢圓形辦公室

更多熱門

相關新聞

山梨縣議會「一致通過」！要求菅義偉助台入WHO

山梨縣議會「一致通過」！要求菅義偉助台入WHO

日本山梨縣議會6日在本會議中，全會一致要求日本政府積極協助台灣加入世界衛生組織（WHO），並通過意見書，該份意見書將會被送交給新任日本首相菅義偉。

北韓外交官投奔南韓　原因曝...女兒慘了

北韓外交官投奔南韓　原因曝...女兒慘了

23年來階級最高！北韓前駐義代理大使偕妻投奔南韓

23年來階級最高！北韓前駐義代理大使偕妻投奔南韓

新冠肺炎重症化？日研究團隊曝關鍵

新冠肺炎重症化？日研究團隊曝關鍵

南韓議員大嘴巴　情蒐技術全外洩

南韓議員大嘴巴　情蒐技術全外洩

關鍵字：

熊本熊熊本縣日韓要聞坂本哲志

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

館長案嫌手機遭破解！傳收千萬行兇

快刪！16種App「藏惡意軟體」　偷扣錢、盜取個資

張景嵐戀愛不瞞了！曝和阮經天真實關係

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

20歲網美拍綁架片「遭誤殺爆頭慘死」！屍體被丟原地

只買3檔股票每年息收200萬　他笑：笨蛋很容易當達人

控3男撿屍台南少女　她超硬背景曝

路邊搭到「450萬特斯拉小黃」…駕駛現身了！

快訊／館長案破案曙光！竹聯寶和會要角到案

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

館長槍手所屬幫派遭抄家　警嗆：都不准跑

《玩很大》行前通知留小鬼名字

小鬼追思會「驚見白霧」在張立東頭上！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你
雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面