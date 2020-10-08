63歲董事長娶嬌妻！7月已將13億股票轉給兒　她深情表白：嫁給愛情

▲63歲金礦董座娶美艷嫩妻。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

福建廈門紫金礦業董事長陳景河與38歲妻子日前舉辦婚禮，7日被刷上微博熱搜。網上流傳的影片顯示，在婚禮上，新娘錢冰調侃，她和陳景河第一次見面時，「這位礦業專家可能就發現，眼前的姑娘，是一座高品位金礦。」對此，網友意味深長的調侃，「女生的姓名代表了一切……。」

網傳影片顯示，新娘在婚宴上發言說，「曾經我認為婚姻並不是必需品，直到我遇到了陳先生，他讓我相信了愛情，我們想用一段婚姻來證明，真正的愛情能跨越、突破年齡的界限，i'm so lucky！在對的時間遇到對的人。」面對愛妻的深情表白，站在一旁的新郎不斷綻放笑容。

網友好奇這家市值超 1500億元人民幣（下同）的上市公司董事長娶了怎樣一位美女的同時，63歲的陳景河和 38歲新婚妻子之間 25 歲的年齡差也引發網友熱議。有網友表示「不相信是愛情」，也有網友認爲「郎才女貌，祝福」。

▲▼現場照片。（圖／翻攝自微博）

網傳，新娘名叫錢冰，美國工商管理碩士，曾多年擔任某著名金融公司管道部副總裁，是一名經濟師、併購交易師。對此，有網友調侃，此次婚姻，是錢女做得最成功的併購。不過，也有網友肉搜出，她真正的學歷只有專科，只是故意炒作從事投行業，曾開過咖啡廳、服裝店，現在開了一家助孕公司。 ​

不過，根據紫金礦業2020年半年報，在2020 年7月27日，陳景河因爲家庭財產分配安排，將持有的公司5100萬股A股股票轉讓給了兒子，按最新股價測算，這些股票價值3.14億元人民幣（約新台幣13.27億元）。

紫金礦業A股股價自3月以來就一路上行，3月19日至9月1日，短短113個交易日，股價累計漲幅高達119.28%，此後有所回落。

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