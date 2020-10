圖表列新加坡卻註記「不是國家」！CNN遭轟緊急刪圖滅火

▲CNN稱新加坡並非國家。(圖/取自推特ClaytonFopp)



記者王佩翊/編譯

美國有線電視新聞網(CNN)7日發表了一篇報導,提及川普在染疫後,不斷做出奇怪行為,甚至散佈一些有關傳染病的謠言。然而該篇報導中,CNN卻在一張列有各國新增確診數的圖表中,將新加坡括號註明「並非國家(not a country)」,此舉瞬間惹毛新加坡人。事後CNN雖然緊急下架該圖表並做出聲明,但仍無法滅火。

CNN在該篇報導中指出,川普在處理新冠肺炎疫情的態度非常不負責任,並提到白宮連內部防疫都沒做好,光是白宮裡的確診病例,就比某些國家的單日新增確診數還要多,包含紐西蘭、越南等國。CNN在該篇報導中附上一張圖表,詳細列舉了最新單日新增確診數比白宮還少的國家,然而在寫到新加坡時,CNN不知為何卻國名後方括號寫上「並非國家(not a country)」。

該張圖表的截圖瞬間在推特上瘋傳,引發星國網友不滿。網友紛紛表示,「新加坡為什麼不是一個國家」、「那CNN也不是間媒體」、「CNN這個媒體竟然還存在,太可笑了」等。

新加坡早在1965年就正式獨立成為新加坡共和國,並靠著國際貿易與人力資本的操作,迅速竄升為亞洲四小龍之一,成為亞洲重要金融中心之一。CNN目前雖然已經緊急刪除該張圖表,並加註聲明,但仍無法滅火。

@CNN why is Singapore not a country? I need to know who my new masters are! https://t.co/S4Lcco0QCf pic.twitter.com/Od5yysfdiE

Not sure which I find more amusing, that there's a list of countries with fewer cases of Coronavirus than the White House, or that someone at CNN thinks Singapore is "Not a country." pic.twitter.com/R09ajtyQfw