拜登突破270張！選舉人票預測首次過半　川普「急回白宮」沒隔離

▲選舉人票預測拜登首次突破270張過半數的門檻。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

距離美國總統大選剩下不到4周，外媒8日報導最新的選舉人團選票預測中，民主黨候選人拜登今年首度突破了過半數的270張大關，其中獲穩定支持的州有203張選舉人票，傾向於拜登的州則有87張，加總共計290張選舉人票。另一邊，川普則在7日上午返回白宮橢圓辦公室，無視隔離規定，讓工作人員面臨更大的感染風險。

根據CNN報導，若將外部團體考慮在內，賓州的電視廣告支出為1.35億美元，僅次於佛羅里達州，在所有州中排名第二，而且也是有270張選舉人票的關鍵州。拜登在賓州花費了4800萬美元，川普則花費了2100萬美元，但自上次的「選舉人票預測」以來，在8個不同民調中，拜登持續領先超過5個百分點，支持率也未低於49%，顯示賓州正重新傾向民主黨。

報導指出，拜登除了在女性、獨立選民、大學以上教育程度選民以及非白人選民中有超強優勢之外，在傾向川普的男性、白人與老年選民中，也持續削弱了川普在2016年創造出的優勢，不僅將賓州、密西根州與威斯康辛州拉回傾向民主黨，連川普曾以10%差距獲勝的愛荷華州，如今也變成了搖擺州。

▲川普7日重新回到白宮總統辦公室。（圖／路透）

報導提到，川普的20個穩固州有125張選舉人票，加上來自德州的傾向於川普的38張，目前他還差107張才會過半。然而，目前搖擺不定的共有85張選舉人票，分別來自佛州、喬治亞州、愛荷華州、緬因州第二國會選區、北卡羅來納州和俄亥俄州，川普必須從中找到至少22張目前傾向於拜登的選舉人票，才可能連任。

根據ABC新聞報導，川普7日上午返回白宮。幕僚長梅多斯（Mark Meadows）表示，川普從前一天就很想回到總統辦公室，在周圍其他人都戴著口罩、護目鏡等全套個人防護設備的情況下，可以安全地返回辦公。

報導表示，根據疾控中心的防疫方針，川普回到橢圓形辦公室之後，也應該要經歷再進行一段時間的自我隔離，否則將讓其他工作人員面臨更大的感染風險。儘管醫療團隊警告，川普「尚未脫離危險」，梅多斯仍稱總統「健康狀況非常好」。