國民黨破天荒提案「台美復交」　BBC曝背後真正目的

▲外交部長吳釗燮會晤美國國務院次卿柯拉克。（圖／外交部提供）

實習記者湯子暘／綜合報導

國民黨6日於立法院提案「台美復交」、「促美軍協防台灣」，帶來破天荒的「朝野大和解」。根據英媒《BBC》的報導，國民黨自韓國瑜敗選後試圖做出路線調整，黨主席江啟臣希望重新獲得主流民意支持，卻時常受制於黨內反對的聲音，如前總統馬英九、連戰和洪秀柱等人，這次提案是「象徵意義大於實質意義」。

根據國家政策基金會6月的民調，國民黨在政黨支持度上僅存13.7 ％，與對手民進黨有超過一倍的差距。《BBC》援引東海大學政治系教授沈有忠的論述，江啟臣推動的提案「對內意義大於對外」，希望挽救國民黨支持度探底的局勢，以此穩固自己在黨內的領導地位，為來年3月7日的黨主席選舉做準備。

江啟臣7日接受電台訪問時表示，希望中台彼此尊重，而中國需要知道「中華民國是一個主權國家」，國民黨的路線與基調一直是「親美和陸」，站在中華民國的立場，維護主權以及台海和平。

同樣有望角逐國民黨黨主席的馬英九持不同意見，同日出席活動時表示，自己並不知情國民黨竟有推動台美復交的提案。而他此前針對台美最近關係密切的舉動認為，台灣不應該期待美方出兵協防，不僅美國人民對援台意願不高，航空母艦也「老化落後」，無法支援台海局勢。

中國官媒《環球時報》則毫不意外地強烈譴責兩項提案，特別撰寫一篇名為《台美復交、協防台灣，國民黨提的！？》文章，引述廈門大學學者張文生的看法，國民黨迫使民進黨完成「不可能的任務」，有出於政治鬥爭的考量，「這只是台灣一廂情願的想法，只要美國不點頭，無論立法機構再怎麼『獻媚』，也只是一場『單相思』」。

外交部長吳釗燮9月時曾表明，台灣自己的態度必須堅定，目前不尋求與美方建「全面外交關係」，也不會依賴美方介入兩岸局勢，所有國人都應該認識到，「沒有展現自我防衛決心，沒有人會幫助我們。」