更新／副總統辯論劃下「溫和」句點！　賀錦麗再呼籲：站出來投票

▲民主黨副總統候選人賀錦麗與副總統彭斯。(組圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國現任副總統彭斯與民主黨籍候選人賀錦麗將於7日晚間9時(台灣時間8日上午9時)在猶他州鹽湖城展開唯一一場電視辯論,由《今日美國》華盛頓分社總編輯佩奇擔任主持。受疫情影響,主辦方同意兩名候選人之間可用透明塑膠板隔開,並相隔至少3.7公尺,現場觀眾也必須全程配戴口罩。

【1033】

最後一個辯論議題回到選舉本身,主持人詢問賀錦麗,川普多次拒絕承諾進行和平的權力轉移,若是真的如此,她和拜登會怎麼做?賀錦麗說,她和拜登已經有強大的支持者聯盟,「投票!拜託!提前投票!想辦法投票!我們已經將力量投入在最後27天,目的就是要改變未來四年。」

【1028】



接著議題來到種族與司法問題,美國肯塔基州路易維爾市(Louisville)26歲非裔女子泰勒(Breonna Taylor)3月在家中無故遭警員射殺身亡。賀錦麗對此表示,泰勒的生命被奪走是充滿不合理、悲慘和暴力的事,並提到佛洛依德(George Floyd)的死將全美聚集起來,為了改變而抗爭,「我們永遠不會寬恕暴力,但我們永遠為我們珍視的價值觀而戰。」

彭斯回應,在反種族主義的抗爭活動中,沒有理由進行暴亂和搶劫,同時駁斥了認為美國是一個種族主義國家的觀點,「我們不必在支持執法和支持少數族裔社區之間做選擇,川普正府會永遠和執法部門站在一起,但也會改善非裔美國人的生活。」

【1023】



賀錦麗與彭斯一度在台上發生爭吵,主持人佩奇立即插入表示,「今晚的規矩不是我訂的,你們的競選團隊同意了今晚的辯論規則,我在這裡是要加強執行這些規定,這涉及議題的轉換,並給你們兩個大致相同的時間,這是我一直在努力做到的。」

【1020】



接下來問題來到最高法院「墮胎合法化」的議題,主持人詢問彭斯,各州有權力決定是否允許墮胎合法化,那他是否會支持自己的家鄉印第安那州的墮胎權力?彭斯沒有直接回答這個問題,他轉而表示,他和川普非常期待看到巴瑞特(Amy Coney Barrett)成為新任大法官。

賀錦麗說,她和拜登都是有信仰的人,她絕對不會因為巴瑞特的「天主教信仰」而攻擊她。不過,賀錦麗同樣沒有正面回答墮胎合法化的問題,僅表示,「我將永遠替女性爭取權利,讓他們對自己的身體做決定。」賀錦麗也批評,對於大法官的提名,應該由美國人民決定,若整體向保守派傾倒,美國人民將無法獲得醫療保健。

【1010】



主持人詢問賀錦麗,「你對於2020年美國領導角色的定義為何?」賀錦麗說.「你必須信守對朋友的承諾,那些曾經支持你的人,你必須和他們站在一起。」她攻擊川普只相信俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的話,而非美國情報朋友的話,並表示美國退出伊朗和協議後,一切變得更不安全,「這是美國和朋友之間的協議。」

彭斯則說,美國人履行了對以色列的承諾,將大使館從特拉維夫遷到耶路撒冷,而且現在對北約提供的防禦資金也比歐巴馬政府時期還多。彭斯說,原本伊斯蘭國占領的區域比美國賓州還大,但現在都已經從地圖上消失了。

【1000】

主持人試圖將話題聚焦在氣候變遷,但兩人已經將話題轉向與中國的貿易戰,彭斯猛攻賀錦麗的綠色新政,若強制執行會讓所有就業機會消失。賀錦麗抓緊機會表示,「總統與中國的貿易戰輸了,美國失去了成千上萬的製造業工作機會,農民也破產了,有統計顯示,到這屆總統任期結束前,美國人失去的工作機會比任何一屆都還多。」

彭斯則表示,拜登一直共產主義中國的「啦啦隊長」,從未替美國製造業創造足夠就業機會。

