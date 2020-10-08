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美瘋傳「現實版高譚市」在台北！　起底創版原因也是它

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▲▼網友在美版PTT上分享台北101的照片。（圖／翻攝自reddit）

▲網友在美版PTT上分享台北101的照片。（圖／翻攝自reddit）

記者張靖榕／綜合報導

台灣101美景多次吸引國內外網友注意，攝影愛好者也喜歡從不同角度拍攝出不同美感。俗稱「美版PPT」的網路論壇Reddit，一名網友日前則貼出仰角的101照片，夜裡建築物頂端雲霧瀰漫，讓他覺得像蝙蝠俠裡的高譚市（Gotham），而該張照片引起不少人回響，也有人覺得很像魔戒裡的「索倫之眼」（Eye of Sauron）。

台北101高度超過500公尺，因此頂端時常會在夜間水氣較重的時候，被重重的雲朵圍繞，形成一種不可及的神祕感，拍攝下頂端橘紅色亮光透出雲霧的網友，則想起了蝙蝠俠高譚市和美國犯罪戲劇類形的電視劇《萬惡高譚市》，因此寫下「高譚氣息」（Gotham vibes）。

底下留言紛紛回覆，「這建築物好美」、「看起來超讚，有一點神祕的感覺」、「這真的很有感欸」、「拍得很美！但…我個人覺得更像索倫之眼的氣息，而且我希望只是氣息而已，不要成真哈哈。」

▲▼網友在美版PTT上分享台北101的照片。（圖／翻攝自reddit）

▲reddit一個討論版專門蒐集全球「具有邪惡氣息」的建築物，台北101是大頭貼。（圖／翻攝自reddit）

另外一名網友表示，論壇內一個知名的討論版「r/evilbuildings」的創版緣起，就是因為台北101，大頭貼也是台北101的照片。討論版簡介為，「如果一棟建築看起來是屬於超級反派或邪惡角色的，它就屬於這裡」，底下則是網友貼上世界各地的現代建築或古樓。不過網友並非指台北101或這些建築是不好的，而只是喜歡隨興揮灑想像力而已。

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