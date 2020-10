印媒慶雙十！中國提「一中原則」　激出反對聲浪：台灣國慶快樂

▲雙十國慶廣告登上印度媒體,加上印度電視台專題報導台灣,中方再度干預。(圖/翻攝自駐印度台北經濟文化中心)

文/中央社記者康世人新德里7日專電

印度兩家主流報章今天刊登雙十國慶廣告,而印度的電視台今晚更播出台灣專題報導,遭中國駐印度大使館發函警告,但隨即遭印度媒體人和網友回嗆,要中國別威脅印度媒體。

稍後,中華民國外交部也轉貼印度媒體人回嗆中國的推文回應說,印度是地球上最大的民主國家,有著充滿朝氣和熱愛自由的人民;但看起來共產中國希望透過實施審查制度進軍印度次大陸,而台灣的印度友人只有一個答覆:「滾!」

受到2019冠狀病毒疾病(COVID-19,新冠肺炎)影響,從1995年設立迄今的駐印度代表處,改變每年國慶前夕舉辦國慶酒會等實體慶祝活動方式,今年改用刊登報章廣告,並與印度Zee News電視台旗下國際頻道「世界新聞一手掌握」(The World is One News, WION)合作,製播長約25分鐘的台灣專題報導,且在今晚首播,明天下午重播。

此外,印度主流報章「印度快報」(Indian Express)、「政治家日報」(The Statesman)今天也刊登全版的雙十國慶廣告,更預告WION今晚播出的台灣專題報導。

不過,中國駐印度大使館稍晚發函警告在報導提到「台灣國慶」的印度媒體,不要違反「一中」原則,並稱「台灣是中國的一部分」,世上只有一個中國,印度媒體不應稱台灣是一個國家及稱呼「台灣地區領導人」為總統,或使用中華民國稱呼台灣。

WION主跑外交與國防的特派記者席保(Sidhant Sibal)、獨立記者兼節目主持人考爾(Aditya Raj Kaul)等多位印度媒體從業人員,紛紛推文張貼中國駐印度大使館給媒體的警告函,並質疑中國駐印度大使館此舉是在「間接威脅報導台灣的印度媒體嗎」?

