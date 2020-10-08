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印媒全版刊「雙十國慶」電視台25分鐘專題介紹台灣　聚焦台印合作

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▲▼駐印度台北經濟文化中心在印媒刊登全版廣告。（圖／翻攝自駐印度台北經濟文化中心）

▲印媒刊登全版台灣國慶廣告。（圖／翻攝自駐印度台北經濟文化中心）

文／中央社記者康世人新德里7日專電

受新冠肺炎疫情影響，駐印度代表處今年轉換慶祝國慶形式，與印度電視台合作製播國慶專題報導，並在今晚首播，除介紹台灣多項成就外，印度官員及領袖更暢談台印合作。

1995年在新德里設立的駐印度代表處，每年到雙十國慶前夕，都會舉辦國慶酒會和相關慶祝活動，但今年受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）影響，為避免增加疫情傳播機會，首次改變形式，不辦酒會等實體活動，改與印度電視台合作製播國慶專題報導，並在主流報章刊登廣告。

其中，印度主流報章印度快報（Indian Express）、政治家日報（The Statesman）今天刊登全版的雙十國慶廣告，廣告還預告Zee News電視台旗下「世界新聞一手掌握」（The World is One News, WION）國際新聞頻道今晚7時首播台灣專題報導。

駐印度代表處副代表陳志浩告訴中央社記者，因疫情關係，今年首次採用電視專題報導方式與印度友人一起慶祝雙十國慶，並希望藉此專題報導，讓印度民眾更加認識台灣及台印擴大合作的前景，增進雙邊情誼。

此外，印度經濟時報（Economic Times）和金融快報（Financial Express）也將在9日刊登雙十國慶廣告，而WION製播慶祝雙十國慶的台灣專題報導，也於8日下午5時重播。

這則長達約25分鐘的新聞專題，詳細介紹台灣在經濟、科技和對抗武漢肺炎的成就，並引述蔡英文總統在電視中發表談話說，世界衛生組織（WHO）把政治擺在全球健康之前，拒絕邀請台灣參與及分享抗疫經驗，但台灣仍願意幫助任何需要幫助的國家。

報導也介紹台灣捐贈口罩等醫療器材，給包括印度在內的許多國家。

此外，這則電視專題報導更多聚焦在台印關係和台印合作，並訪問了多位印度官員、智庫、商界及學界領袖，暢談台印在經貿、教育、科技和文化等多個領域的合作與前景。

印度科技部國際合作司司長席瓦吉（Chardaram Sivaji）在訪談中提到印度與台灣在資通訊、半導體、電子、人工智慧和再生能源多項關鍵科技領域的合作，雙方已有10年的科技合作，希望未來台印間能有更多的合作。

席瓦吉指出，台灣在電子領域有驚人的進步，尤其在晶圓製造，印度在必須斷絕對中國的依賴下，電子、晶圓、晶片等都是印度所急需的領域。

他認為，在中美貿易戰下，台印關係出現新機會，因為台灣生產的晶片不能賣到中國，正尋求新的市場，而印度不但是全球第三大市場，且正在尋求晶片製造的投資，如果台灣能針對印度所需在印度設廠製造，將對雙方都有利。

印度社會科學研究委員會（Indian Council of Social Science Research，ICSSR）秘書馬洛特拉（V. K. Malhotra）在訪談中也認為，科技是台印雙邊合作的重要領域，包括在以人工智慧技術為基礎的中小微型裝置、「技能印度」（Skill India）和「來印度製造」（Make in India）等方面，都有很大合作空間。

專題介紹外貿協會近年在印度舉辦台灣形象展（Taiwan Expo）已成台印企業合作平台，更引述「投資印度」（Invest India）總經理暨執行長巴格拉（Deepak Bagla）的談話，介紹鴻海、緯創等多家台灣企業在印度各地的鉅額投資。

10月剛到任、正在接受隔離的駐印度代表葛葆萱，也在報導中以預錄的談話強調，台印是互補而自然的夥伴，雙方共享自由、民主、法治和人權等共同價值，而疫情提供台印新的合作機會，包括電子商務、線上協同合作、生物科技等。

葛葆萱強調，台灣擅長製造，印度則長於軟體發展，雙方致力合作，可成為印太地區強大的合作夥伴。

專題還訪問了印度理工學院德里分校（IIT Delhi）校長拉奧（V. Ramgopal Rao）、亞米提大學（Amity University）校長夏瑪（P. B. Sharma）等人，暢談台印間的學術、學生交流，並認為台灣是值得印度學生前往攻讀學位的國家。

在專題最後，包括上述多位受訪者及印度東北米左拉姆省（Mizoram）省長左蘭坦加（Zoramthanga）紛紛向台灣獻上雙十國慶賀詞。

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